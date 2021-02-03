80歲失智母老是熊貓眼！兒裝監視器　驚見「一隻手狂打彈動」

▲失智老母頻頻出現熊貓眼傷勢，兒子裝監視器抓到兇手是外籍看護。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

高齡80多歲的任姓老奶奶失智多年，2017年間，被兒子發現臉上老是掛著1雙「熊貓眼」，外籍看護妮雅解釋老奶奶跌倒受傷，任子半信半疑，裝監視器觀察老奶奶就寢情形，赫然發現疑似妮雅在半夜伸手揮打、拉扯老奶奶施暴，妮雅得知將遭查辦隨即逃逸，日前遭逮捕歸案後，由台北地檢署依傷害罪嫌起訴。

據料解，任老奶奶在案發後4個月已因其他疾病往生，她的兒子堅持提告指出，過去從來沒有聘請過外籍看護，就是在2017年6月開始，透過仲介請過印尼籍的妮雅幫忙照顧後，常會突然發現，媽媽的左右眼有瘀血情形，妮雅總是說老奶奶自己跌倒、撞傷。

▲看護辯稱是老奶奶自己跌倒撞傷，但醫院診斷打臉稱應該是輩出全打傷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

任子覺得傷勢實在頻繁而且詭異，陸續拍了幾次老母親傷成熊貓眼的照片後，決定在臥室裝監視器，鏡頭對準母親的臥床，赫然在12月間，拍到有一天凌晨，老人家在床上睡得好好的，左側突然伸出一隻手猛力揮打，力道之大，讓鏡頭前的老人家出現彈動，那隻手還把原本正躺的老人抓住轉向左側、再推回。

雖然監視器沒拍到那隻手是誰的，但是任子證稱平常就只有妮雅會同房睡在母親左側，加上醫院診斷證明，雙眼呈現「熊貓眼」的傷勢，不太可能是一般跌倒導致，通常是被出拳毆傷，雖然妮雅得知被拍下「行兇」畫面，將被仲介帶走前逃逸，但最後仍然被抓到宜蘭外國人收容所居留，由檢察官依傷害罪起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

獨／北市委外少服中心爆性侵 2天3次「手來嘴來」18歲男起訴

故意衝撞米克斯再加速輾斃 運將報復被咬：不過就是一隻狗

鼎泰豐Q版商標「鼎仔」侵權 設計公司求償270萬「獲賠2萬確定」