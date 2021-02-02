機械車位出包險砸牽車騎士　監視器曝詭異背景音：不可以死翹翹

記者邱中岳／台北報導

北市萬華有一個地下機械停車場，1月31日下午1名男子準備停車返家，但停車格的車子疑似沒拉手煞車，等車輛升起後直接滑落，險些壓到正要牽車離開的男子，所幸男子機警閃過一劫，車子只有壓到機車而已，最後兩人並沒有提告，均由保險公司處理。

警方調查，1月31下午1時許，43歲的李姓男子開車到東園街一處機械停車場停車，但疑似沒有拉手煞車，在另名牽機車的何姓男子準備離去時，李男停放的轎車因機械板升降造成車輛滑動，整台車當場從2樓緩下墜。

▲1名轎車車主將車停在機械停車板，但突然墜落險壓到路過的男子。（圖／記者邱中岳翻攝）

何姓男子當時正準備離開，沒想到李男的轎車正巧往他行經的路線墜落，所幸何男即時閃過，轎車僅砸中機車，剛停好車的李男聽到聲響查看，發現愛車墜落，也緊急協助報警處理。

▲機車騎士所幸即時躲開，才沒有遭到砸傷，最後雙方決議不提告由保險公司處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後發現2人均沒有受傷，事後李、何2人自行協調，車損部分則交由保險公司處理。監視器也拍下整個事發過程，但巧合的是背景音竟是蠟筆小新說道「你千萬不可以死翹翹」，讓網友感到實在太詭異了。

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