男子射BB彈破壞道路監視器　南警零容忍循線逮人究辦

▲台南康姓男子涉嫌持疑似持電動槍朝鏡頭發射塑膠BB彈射壞，警方積極查緝策動，康姓男子主動投案，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局日前進行道路監視器材保養維護時，發現位於台南市中西區康樂街路段監視器影像模糊無法明確辨識，即前往現場查看發現監視器鏡頭已遭破壞，警方循線查出係遭人疑似持電動槍朝鏡頭發射塑膠BB彈射壞，警方積極查緝策動，該名 32歲康姓男子主動投案，全案依法送辦。

台南市警二分局由偵查隊與中正派出所組成專案小組，立即展開調查及蒐集事證，發現有名男子疑似持電動槍朝鏡頭發射塑膠B.B彈，致鏡面破損影像模糊，在積極追緝下康姓犯嫌自知難逃法網遂主動到案。

警方查出，康嫌於1月7日晚上7時32分許，在中西區康樂街，手持自購物網站購得該電動槍，卻因一時好玩欲試其準度，朝路口監視器鏡頭發射塑膠BB彈後隨即逃逸，案經專案小組細心查證及蒐集資料，比對出犯罪嫌疑人資料，極查緝策動下，康嫌自知難逃法網3日主動到案說明，警方起獲康嫌燒燬的玩具槍。全案依毀棄損壞公物罪嫌移送台南地檢署偵辦。



市警二分局表示，絶對不容許有恣意損壞公務員職務上掌管之物品情事，且正值農曆春節將屆，更不允許來挑戰公權力破壞警察維護治安的決心，轄內刑案發生本分局責無旁貸，定全力查緝相關涉案人到案，給在地民眾一個適合安居、樂業的環境並安心過好年。

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