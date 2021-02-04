　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

男子射BB彈破壞道路監視器　南警零容忍循線逮人究辦

▲台南康姓男子涉嫌持疑似持電動槍朝鏡頭發射塑膠BB彈射壞，警方積極查緝策動，康姓男子主動投案，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南康姓男子涉嫌持疑似持電動槍朝鏡頭發射塑膠BB彈射壞，警方積極查緝策動，康姓男子主動投案，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局日前進行道路監視器材保養維護時，發現位於台南市中西區康樂街路段監視器影像模糊無法明確辨識，即前往現場查看發現監視器鏡頭已遭破壞，警方循線查出係遭人疑似持電動槍朝鏡頭發射塑膠BB彈射壞，警方積極查緝策動，該名 32歲康姓男子主動投案，全案依法送辦。

台南市警二分局由偵查隊與中正派出所組成專案小組，立即展開調查及蒐集事證，發現有名男子疑似持電動槍朝鏡頭發射塑膠B.B彈，致鏡面破損影像模糊，在積極追緝下康姓犯嫌自知難逃法網遂主動到案。

▲台南康姓男子涉嫌持疑似持電動槍朝鏡頭發射塑膠BB彈射壞，警方積極查緝策動，康姓男子主動投案，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方查出，康嫌於1月7日晚上7時32分許，在中西區康樂街，手持自購物網站購得該電動槍，卻因一時好玩欲試其準度，朝路口監視器鏡頭發射塑膠BB彈後隨即逃逸，案經專案小組細心查證及蒐集資料，比對出犯罪嫌疑人資料，極查緝策動下，康嫌自知難逃法網3日主動到案說明，警方起獲康嫌燒燬的玩具槍。全案依毀棄損壞公物罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警二分局表示，絶對不容許有恣意損壞公務員職務上掌管之物品情事，且正值農曆春節將屆，更不允許來挑戰公權力破壞警察維護治安的決心，轄內刑案發生本分局責無旁貸，定全力查緝相關涉案人到案，給在地民眾一個適合安居、樂業的環境並安心過好年。

經典Tiffany銀飾手鍊
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／育兒津貼加碼！　調漲到5000
霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網　4男5女涉3罪送辦
賈永婕車禍影片曝！　遭騎士控肇逃結果出爐
來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

男子射BB彈破壞道路監視器　南警零容忍循線逮人究辦

以通訊行掩護招募街友辦人頭門號　南警打詐專案逮241人收押20人

「猴賽雷」！　歸仁警再破12件汽機車內財物竊案

連江縣挺桃園捐防疫物資　鄭文燦：防疫第一線、桃園不孤單

花蓮春節「返鄉專車」鐵公路都還有票　4日9時起民政處開放購買

國際明星稱讚台灣防疫成就　黃偉哲：台南做了最成功的外交宣傳

台南推出犇遊台南E起購　黃偉哲邀市民辦年貨年菜一指搞定

立委黃世杰作橋樑結合3社團　聯合捐米助弱勢單位好過年

快訊／陳其邁凌晨發文「絕不容許霸凌」　下令追查護鳳山女孩

堅守防疫第一線　徐國勇慰勉機場移民官守護國境安全

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查：路面無落差、坑洞

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

男子射BB彈破壞道路監視器　南警零容忍循線逮人究辦

以通訊行掩護招募街友辦人頭門號　南警打詐專案逮241人收押20人

「猴賽雷」！　歸仁警再破12件汽機車內財物竊案

連江縣挺桃園捐防疫物資　鄭文燦：防疫第一線、桃園不孤單

花蓮春節「返鄉專車」鐵公路都還有票　4日9時起民政處開放購買

國際明星稱讚台灣防疫成就　黃偉哲：台南做了最成功的外交宣傳

台南推出犇遊台南E起購　黃偉哲邀市民辦年貨年菜一指搞定

立委黃世杰作橋樑結合3社團　聯合捐米助弱勢單位好過年

快訊／陳其邁凌晨發文「絕不容許霸凌」　下令追查護鳳山女孩

堅守防疫第一線　徐國勇慰勉機場移民官守護國境安全

石家莊宣布3日起有序開展工作　全面推動復工復產

乳癌增生、移轉！中研院發現惡化機制　揭生育蛋白質關鍵

嘉義森林大火狂燒4天！黑鷹、CH-47直升機「灌灑76萬公升水」滅火

春節連假全台省道爆「24處塞車地雷」　超精準時程表出爐

觀光局訂2021年為「日台友情年」　爭取重啟靜岡－桃園航線

女藝人自爆「整容失敗」　鼻尖發黑照嚇壞網友　

「我會道歉！」鳳山屁孩對話紀錄曝　求別牽連親友：將好好處理

ATP CUP義、俄先進4強　西班牙球王納達爾背部不適持續缺戰

鄭爽爆和2孩子視訊「痛哭大喊對不起」！　疑旁人引導：叫媽媽

快訊／育兒津貼加碼！今年8月調漲到3500、明年8月翻倍到5000

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

即／陳其邁凌晨震怒　下令追查護鳳山女孩

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

即／居檢女找男友陪睡　男友竟是醫師

湯悅出事小木屋　殺人窗加裝橫桿

春安首日執勤不忘防疫

黃世杰結合3社團　捐白米助弱勢單位

桃園議長邱奕勝　贈警消春節慰勞金

國中女校長酒醉失態　哭鬧被錄影傳遍全校

屏東稻米之光　新園雜糧產區獲日本特優賞

雲嘉南中高齡企業輔導團啟動

台南市議會慰間警察局

更多熱門

相關新聞

花8小時手作！PUI遭車車殺手分屍

花8小時手作！PUI遭車車殺手分屍

日本定格動畫短片《PUI PUI天竺鼠車車》在網路上爆紅，日前網友安安也跟風買了經典角色「馬鈴薯」的羊毛氈材料包來DIY，花了8個小時才終於做出成品，沒想到當天出門回到家，便發現馬鈴薯已經被自家貓咪「小咪」殘忍「分屍」，連眼睛都被挖出來，一整天的心血全泡湯，讓她又氣又無奈。

失智母成熊貓眼　兒裝監視器找真相

失智母成熊貓眼　兒裝監視器找真相

機械車位出包險砸騎士　監視器曝詭異背景音

機械車位出包險砸騎士　監視器曝詭異背景音

派貓臉貼鏡頭！反監視人眼噴怒火

派貓臉貼鏡頭！反監視人眼噴怒火

汪在家偷追劇！對鏡頭挑釁媽心累

汪在家偷追劇！對鏡頭挑釁媽心累

關鍵字：

BB彈破壞監視器

讀者迴響

熱門新聞

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

小樂吳思賢染毒首發聲

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

高雄屁孩遭肉搜　喊冤列鳳山女孩2大罪狀

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

展榮展瑞YT影片也全清空！永久刪除1頻道

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面