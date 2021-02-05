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陳文成廣場碑文「國家暴力」台大意見！只放到今日　校方回應了

▲▼ 台大陳文成紀念廣場啟用　管中閔：堅持人權民主、盼早日真相大白 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大陳文成紀念廣場日前啟用。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學日前舉辦「陳文成事件紀念廣場」揭幕儀式，不料，台大歷史系教授周婉窈在臉書發文表示，現在碑上「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」的題字，因校方對「國家暴力」4字有意見，只會暫時放到今日。對此，台大校方表示，校內對於各類公共空間命名、設置，均須經過校內行政程序通過後方同意設置，碑上的題字若要長期設置，需提至校務會議討論。

民國70年7月3日上午，旅美學人、台大數學系校友陳文成被發現陳屍台大校園。由於陳文成7月2日上午被警總帶走約談後一夜未歸、音訊全無，再加上屍體的姿勢怪異、衣著凌亂，陳文成的死訊引起台灣社會廣泛重視，同時此事件也被稱為「陳文成事件」。

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周婉窈回顧事發經過，陳文成紀念廣場前有一塊石碑，上頭寫著「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」，揭幕當日立委范雲疑惑「題字怎麼是用保麗龍？」對此，周婉窈說明，1月13日陳文成博士紀念基金會召開董事會，那時候廣場工程還在進行，沒人進到圍籬看過，只知道會有碑台與說明牌，但有碑沒字很怪，因此由教授楊維哲提字，書法家張炳煌以楷體寫字，典禮時不至於有碑無文，此事有先告知學校，但校方對「國家暴力」有意見，基金會想說就是暫時放的，也有經董事會通過，因此就「暫時」這樣。

▲▼ 台大陳文成紀念廣場啟用　管中閔：堅持人權民主、盼早日真相大白 。（圖／記者崔至雲攝）

對此，台大說明，本校對各類公共空間命名、設置公共藝術或文字表述，均須經過校內行政程序通過後方同意設置。針對陳文成事件紀念廣場，其廣場設計及解說牌文是於2019年1月的校務會議通過，後續廣場工程亦依該次通過的內容執行。

台大表示，這次陳文成事件紀念廣場啟用典禮，陳文成博士紀念基金會於典禮前表達欲張貼「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」文字，至少在典禮當天佈置，雖該文案未經校內程序通過，但為使典禮順利，本校未反對於典禮當日設置。典禮完成後，多位人士關心此議題，經與基金會協調，同意該佈置設置至2月5日。後續如欲長期設置，須依校內程序提出，經校內同意後即可設置，且因本紀念廣場設置屬校務會議專案通過的重要工程，本校收到提案後將提至校務會議討論。

對於周婉窈也在臉書上揭露，廣場啟用典禮當天，校方並沒有邀請很多人，像是立委范雲、國史館陳儀深館長、國家人權博物館陳俊宏館長、監察院人權委員會田秋菫委員，都是「不請自來」。

台大也對此回應，陳文成事件紀念廣場是財務處主責的捐贈案，工程則由總務處負責。經詢問財務處及總務處，此類捐贈案的捐贈儀式及完工啟用典禮，均邀請捐贈方代表及校內一級主管參加，往例並未發出全校訊息；若經捐贈方同意，會在典禮進行時留下紀錄。學校認為有需要或捐贈方提出要求時，則由學校發出採訪通知，邀請媒體到場。過去校內許多捐贈儀式，都是依此模式進行。陳文成事件紀念廣場啟用典禮也是由媒體公關中心發出採訪通知和新聞稿，並在典禮現場協助媒體接待工作，事後於校方臉書和官網發出訊息。
 

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