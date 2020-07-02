蔡英文悼陳文成事件39週年　盼以台灣轉型正義挺香港

▲陳文成事件39年，蔡英文在臉書PO文。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

近日港版國安法通過引發國際譴責，香港未來局勢發展備受國際關注，總統蔡英文2日在臉書發文指出，今天是陳文成事件39週年的日子，認為台灣的過去式，不該是香港的現在式和未來式，盼望台灣對轉型正義的努力，能稍稍撫慰家屬，也能給香港等待自由之光的朋友們些許鼓勵。

民國70年發生旅美學人陳文成命案，促轉會於5月公布「陳文成案調查報告」，證實陳文成及其親友於案發前一年多，即受到政府監控外，亦結合當代科學鑑識專業之協助，檢視歷來曾公開與未公開之檢驗與實驗報告，「得出陳文成死於他殺的可能性高之判斷。」

蔡英文表示，我們不會忘記，當年在威權統治時期，台灣的年輕人，也曾經莫名的被逮捕、被關押，甚至失去了生命，透過「政治檔案條例」施行後徵集的新證據，以及法醫重新檢視鑑定報告，報告指出，當年陳文成及親友，在案發前後都遭到情治機關嚴密監控，案發後威權統治當局更阻礙了家屬對真相的追查。

根據鑑定結果，陳文成死於他殺的可能性，明顯高於自殺或意外死亡，且至今也沒有證據能證明，1981年7月2日晚上，陳文成被警總帶走後，有脫離警總的支配。

蔡英文說，調查有所進展，真相仍待持續挖掘。促轉會已經在5月底延長運作一年，將會持續清查檔案、還原威權統治時期政府不當監控、鎮壓人民的歷史真相。透過這些過程，她期許民主自由的台灣，將能記住過去的錯誤，不讓悲劇重演。

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