　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文悼陳文成事件39週年　盼以台灣轉型正義挺香港

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳文成事件39年，蔡英文在臉書PO文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲陳文成事件39年，蔡英文在臉書PO文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

近日港版國安法通過引發國際譴責，香港未來局勢發展備受國際關注，總統蔡英文2日在臉書發文指出，今天是陳文成事件39週年的日子，認為台灣的過去式，不該是香港的現在式和未來式，盼望台灣對轉型正義的努力，能稍稍撫慰家屬，也能給香港等待自由之光的朋友們些許鼓勵。

民國70年發生旅美學人陳文成命案，促轉會於5月公布「陳文成案調查報告」，證實陳文成及其親友於案發前一年多，即受到政府監控外，亦結合當代科學鑑識專業之協助，檢視歷來曾公開與未公開之檢驗與實驗報告，「得出陳文成死於他殺的可能性高之判斷。」

蔡英文表示，我們不會忘記，當年在威權統治時期，台灣的年輕人，也曾經莫名的被逮捕、被關押，甚至失去了生命，透過「政治檔案條例」施行後徵集的新證據，以及法醫重新檢視鑑定報告，報告指出，當年陳文成及親友，在案發前後都遭到情治機關嚴密監控，案發後威權統治當局更阻礙了家屬對真相的追查。

根據鑑定結果，陳文成死於他殺的可能性，明顯高於自殺或意外死亡，且至今也沒有證據能證明，1981年7月2日晚上，陳文成被警總帶走後，有脫離警總的支配。

蔡英文說，調查有所進展，真相仍待持續挖掘。促轉會已經在5月底延長運作一年，將會持續清查檔案、還原威權統治時期政府不當監控、鎮壓人民的歷史真相。透過這些過程，她期許民主自由的台灣，將能記住過去的錯誤，不讓悲劇重演。

其他人也看了這些...

實測／超商預購實體三倍券開跑！「只要45秒」連繳費輕鬆搞定
尷尬了！蔡英文一早發文推三倍券　超商機台秒當機
影／超商預購三倍券⋯70歲嬤帶5張健保卡「花8分鐘」崩潰：太不方便！

更多熱門新聞...

3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天「攻略一次看！」
影／健保卡一定要帶！4大超商「三倍券預購」教學文先看　20秒輕鬆搞定
國民黨酸「民眾要當聰明領券人」：早就建議蔡英文參考南韓作法

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／午後大雷雨襲北北基！17縣市大雨特報　防雷擊、強陣風
快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明
快訊／北市大同區公車事故！1女遭撞倒地送醫不治
獨／高雄神鬼女會計搬走近億元！手法曝光..補習班闆娘：連我薪
要求每天273元做一桌菜！高一兒子8週驚人變化　網驚：根本天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

振興三倍券預定已完成216萬件　紙本佔64％、數位35％

1200萬份紙本三倍券不夠發？　行政院觀察後再考量加印

一片紅通通！北市示警：全區午後防強降雨　時雨量恐達60毫米

民調遙遙領先藍白兩對手　陳其邁憂心投票率低：8月15日要去投啊！

朱立倫揪國民黨立委練拳特訓　江啟臣：不用刻意聚焦在某些人

雲端最前線／最遙遠的差距？陳其邁支持度甩藍白逾四成

蘇貞昌要求5G搶佔全球供應鏈核心地位　吸引外商來台投資

蔡英文悼陳文成事件39週年　盼以台灣轉型正義挺香港

前瞻計畫再編4年4200億！　立院今三讀通過

比拚霸佔立法院…莊瑞雄狂酸國民黨3分鐘「你們敢嗎？」　藍委「惦惦」

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

最愛豆漿先生！白汪搖尾討親親 飼主無奈：你到底是誰家的狗？

警攻堅緝捕重犯「離死神0.1秒」　棉被掀開...見3把長短槍全上膛！

《命中》邢昭林生病強吻：我就是想親你！　梁潔「受傷卻忘不了」罵自己：我真他X的賤！

振興三倍券預定已完成216萬件　紙本佔64％、數位35％

1200萬份紙本三倍券不夠發？　行政院觀察後再考量加印

一片紅通通！北市示警：全區午後防強降雨　時雨量恐達60毫米

民調遙遙領先藍白兩對手　陳其邁憂心投票率低：8月15日要去投啊！

朱立倫揪國民黨立委練拳特訓　江啟臣：不用刻意聚焦在某些人

雲端最前線／最遙遠的差距？陳其邁支持度甩藍白逾四成

蘇貞昌要求5G搶佔全球供應鏈核心地位　吸引外商來台投資

蔡英文悼陳文成事件39週年　盼以台灣轉型正義挺香港

前瞻計畫再編4年4200億！　立院今三讀通過

比拚霸佔立法院…莊瑞雄狂酸國民黨3分鐘「你們敢嗎？」　藍委「惦惦」

陸客到警所問路「我想回大陸」　警查出「隔離檢疫中」嚇壞！通報衛生局安置

湯姆哈迪收入暴跌「1件衣服看出過氣」　花花公子玩不動了

鬧翻元元2個月Mia道歉了！　陳甯亞發律師函爆：遭霸凌接受心理治療　

「2年內完遍全台離島」...男星綠島度假遇鮪魚季　嗨嗑生魚片直呼：好過癮

錢全放定存被嗆智障！網曝「定存100萬」年利息　狂嘆真的差：才7800元

自然美！第一代長榮空姐照「無修正曝光」　老粉憶29年前：飛機餐超棒

字母哥稱本季冠軍「史上最難拿」　參加復賽「家人不在身邊」很奇怪

全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運

女嬰臉上長「2嘴巴」！醫驚：喝奶另一個舌頭也會動...百年來罕見

【廣編】ROG玩家共和國攜手電音才子「Alan Walker」跨界合作　量身訂製ROG Zephyrus G14限定版

政治熱門新聞

三倍券政府沒想到這點　黃暐瀚驚呆

3種身份綁悠遊付「花3000補3000」

陳其邁支持度過半　名嘴給李眉蓁建議

179萬完成申購三倍券！6成選紙本

國民黨：領三倍券排隊耗時　網： 不要領啊

王浩宇是「潔西卡」？急po證據否認

振興三倍券怎麼用？　一次看懂「四種使用攻略」

世界上沒人承認索馬利蘭？　吳釗燮拋2個理由回擊

衝議場「仆街」　賴品妤PO照自嘲

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

柯文哲大巨蛋記者會突喊卡

索馬利蘭「零」邦交國　國民黨說話了

李眉蓁輸40％　陳以信爆「奇襲」策略

「今日香港不會變明日台灣」　江啟臣：國民黨不接受一國兩制

更多熱門

相關新聞

波頓計畫「疫情後訪台」與蔡總統會面

波頓計畫「疫情後訪台」與蔡總統會面

前白宮國安顧問波頓（John Bolton）向來友台，過去曾多次訪台並呼籲美國外交承認台灣。波頓今天透露，他原先春天訪台計畫被疫情打亂，盼之後能再次訪問台灣，與總統蔡英文及久未碰面友人會面。

蔡英文弊病不克服　開啟政治災難

蔡英文弊病不克服　開啟政治災難

尷尬了！蔡英文一早發文推三倍券　超商機台秒當機

尷尬了！蔡英文一早發文推三倍券　超商機台秒當機

盧秀燕：我提案的減煤公投也有800多萬人支持

盧秀燕：我提案的減煤公投也有800多萬人支持

港版國安法通過　總統府：以制度化作為挺香港

港版國安法通過　總統府：以制度化作為挺香港

關鍵字：

蔡英文陳文成轉型正義

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

東區ZARA前車震　下場曝光

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

三倍券政府沒想到這點　黃暐瀚驚呆

《慾罷不能》兩女對質破渣男面具

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

更多

最夯影音

更多
半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田
巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面