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台大陳文成紀念廣場啟用　管中閔：堅持人權民主、盼早日真相大白

▲▼ 台大陳文成紀念廣場啟用　管中閔：堅持人權民主、盼早日真相大白 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大陳文成紀念廣場啟用今日啟用。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（2日）舉行陳文成事件紀念廣場啟用儀式，該廣場命名為「空」，由台大城鄉所校友林丹威、柯雅之、張彩燕設計。台灣大學校長管中閔在致詞時表示，陳文成事件紀念廣場正式啟用，提醒台灣堅持人權與民主，並期盼早日真相大白。

民國70年7月3日上午，旅美學人、台大數學系校友陳文成被發現陳屍台大校園。由於陳文成7月2日上午被警總帶走約談後一夜未歸、音訊全無，再加上屍體的姿勢怪異、衣著凌亂，陳文成的死訊引起台灣社會廣泛重視，同時此事件也被稱為「陳文成事件」。

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▲▼ 台大陳文成紀念廣場啟用　管中閔：堅持人權民主、盼早日真相大白 。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳文成的二姊夫戴憲明指出，感謝陳文成紀念基金會經過無數次努力，終於爭取到在台大校園設立紀念廣場。（圖／記者崔至雲攝）

陳文成事件紀念廣場啟用典禮由台大校長管中閔、陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸、陳文成家屬代表戴憲明、台大研究生協會會長吳依潔、台大學生會會長楊子昂等人出席。

管中閔表示，2015年3月21日校務會議中，經學生及教師代表提案，決議將圖資系館、第一學生活動中心、綜合教學館間的廣場命名為「陳文成事件紀念廣場」，以及為紀念廣場立牌。後續校方成立紀念廣場立牌徵選委員會，2016年辦理陳文成事件紀念廣場創意設計構思競圖活動，除徵求廣場整體設計構思之外，亦希望能透過廣場改善工程，讓更多人至此紀念廣場駐留。

▲▼ 台大陳文成紀念廣場啟用　管中閔：堅持人權民主、盼早日真相大白 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼台大陳文成紀念廣場今日啟用。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 台大陳文成紀念廣場啟用　管中閔：堅持人權民主、盼早日真相大白 。（圖／記者崔至雲攝）

管中閔指出，為完成此一工程，陳文成博士紀念基金會、台大數學系、學生會、研協會共同向各界募款，並於2020年2月17日由陳文成博士紀念基金會代表捐贈本校工程款1100萬元。經過一年的努力，廣場工程順利如期完成，啟用後將提供優質環境，對於師生活動、學習有很大的助益。

▲▼ 台大陳文成紀念廣場啟用　管中閔：堅持人權民主、盼早日真相大白 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大陳文成紀念廣場命名為「空」，由台大城鄉所校友林丹威、柯雅之、張彩燕設計。（圖／記者崔至雲攝）

管中閔也提到，陳文成事件震驚海內外，一名英姿勃發、關心台灣的年輕學者，生命卻結束在一片草坪上，造成家屬巨大傷痛，也喚醒台灣人民追求人權、自由、民主的意識，今日除了悼念校友陳文成，也提醒台灣記取教訓，堅持人權與民主，更期盼真相早日大白於天下。

▲▼ 台大陳文成紀念廣場啟用　管中閔：堅持人權民主、盼早日真相大白 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大校長管中閔。（圖／記者崔至雲攝）
 

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