促轉會公布陳文成命案調查報告　「死於他殺的可能性高」　

▲促轉會公佈陳文成命案調查報告。（圖／促轉會提供，下同）



政治中心／台北報導

有關在民國70年發生的旅美學人陳文成命案，促轉會4日公布「陳文成案調查報告」，證實陳文成及其親友於案發前一年多，即受到政府監控外，亦結合當代科學鑑識專業之協助，檢視歷來曾公開與未公開之檢驗與實驗報告，「得出陳文成死於他殺的可能性高之判斷。」

促轉會於台大集思會議中心舉行記者會，由促轉會代理主委楊翠、葉虹靈委員、尤伯祥委員出席報告。針對陳文成命案調查結果，促轉會在梳理過往證詞與證據後，認定現有證據無法證明陳文成被警總帶走後，有脫離警總的實力支配，再輔以案發後警總種種掩蓋真相的舉措，故在報告中做出「警總對於陳文成之死亡涉有嫌疑」的結論。

促轉會主委楊翠表示，促轉會自成立以來，即啟動「林義雄宅血案」與「陳文成案」調查，這兩個重大案件對家屬來說都是痛苦，也充滿疑點，故調查小組成立後，竭盡所能地清查檔案、挖掘線索，也訪談所能接觸到的相關當事人，過程中有來自府院及政府各機關的支持，包含檔案調閱、尋找移居海外的相關當事人等，調查局、北檢、檔案局等機關都有協助。

此外，去年《政治檔案條例》通過，國安局檔案得以解密，使得調查有所突破，因為這些未曾出土的珍貴檔案，除了協助釐清命案疑點外，也揭露威權統治時期政府對陳文成本人家屬人權侵害作為。

促轉會指出，民國70年7月2日警總以約談名義，帶走的旅美學人陳文成，隔日被發現陳屍在台大研究圖書館後方左側草坪。儘管案發後檢警成立專案小組偵辦，監察院亦展開調查，皆做出自殺或意外死亡的曖昧結論，卻無法回應家屬與民間對警總是否涉案的懷疑。後雖經6次官方調查，也未脫離原初的敘事框架，結論亦維持類似的死因判定。

促轉會檢視過往調查的資料證據後，發現過去官方所示的陳文成生前的行蹤，都無堅實的證據，除不完整的錄音譯文難以保證陳文成人身安全與意志自由，甚至無法證實他是否曾真正離開警總外，當晚自稱見到陳文成的目擊證人證詞，均有矛盾且不具體，皆不可遽信。「故本報告認定：依現有證據，無法證明陳文成於7月2日被警總帶走後，有脫離警總的實力支配。」

而陳文成死因為何，促轉會委請法醫專家進行鑑定後，發現陳文成的傷痕，不僅與陳屍位置之現場環境不符，且其於受傷後有被移動，意謂陳屍處並非第一現場。而若陳屍現場並非第一現場，且陳文成的身體於受傷後曾被移動過，可以認為這些致死傷勢是他為的可能性，「顯然高於自殺或意外所致的可能性。 」

促轉會強調，綜整新檔案所揭露的資訊，促轉會得以證實，情治機關對陳文成本人及家屬確有嚴密監控，且早在案發前一年多即已開始，加上案發後，情治單位介入偵辦、引導輿論風向、阻撓家屬追求真相對外發聲等行為亦都留下紀錄。故報告中做出「警總對於陳文成之死亡涉有嫌疑」的結論。