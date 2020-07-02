　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳文成事件39周年紀念晚會　台大學生會：追求自由民主是一生的目標

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 陳文成事件39周年紀念晚會　台大學生會：追求自由民主是一生的目標 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大學生會長楊子昂。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學學生會與台大研究生協今（2日）舉辦陳文成事件39週年紀念晚會。陳文成基金會董事長楊黃美幸說，如果陳文成在的話，他一定會跟年輕人說，「要追求民主自由，也要追求台灣在國際的地位」，呼籲年輕人，做一個正常的台灣人。台大學生會長楊子昂也說，陳文成紀念廣場預計在40週年時完成興建，未來希望能藉此感懷陳文成，也讓每位學生了解追求自由民主是一生的目標。

民國70年7月3日上午，旅美學人陳文成被發現陳屍台大校園。由於陳文成7月2日上午被警總帶走約談後一夜未歸、音訊全無，再加上屍體的姿勢怪異、衣著凌亂，陳文成的死訊引起臺灣社會廣泛重視。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 陳文成事件39周年紀念晚會　台大學生會：追求自由民主是一生的目標 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大學生會舉辦陳文成事件39周年紀念晚會，副總統賴清德也於晚上8時出席。（圖／記者崔至雲攝）

促轉會主委楊翠指出，案發至今近40年，促轉會追求歷史真相的腳步不會停歇，造成陳文成及其家屬傷害的威權體制及究竟誰該為此負責，相關的釐清與檢討，政府會持續進行。國家人權博物館館長陳俊宏也說，轉型正義是漫長的馬拉松，一路上需要大家共同努力、一起為台灣未來的轉型正義共同努力。

楊黃美幸今日在紀念晚會上也提到，陳文成是代表海外的台灣人，當年台灣沒有言論自由、沒有集會自由，而剛從美國回國的陳文成卻遭受到最嚴厲的處境，「國民黨欠陳文成一個道歉」，現在在找殺他的人是誰已經沒有意義了，找到是誰指使殺他的才有意義。同時呼籲促轉會盡速給國人答案。

▲▼ 陳文成事件39周年紀念晚會　台大學生會：追求自由民主是一生的目標 。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳文成基金會董事長楊黃美幸。（圖／記者崔至雲攝）

楊子昂也說，前陣子學生會在校務會議提議成立校園轉型正義，雖然沒有通過，但也代表轉型正義還是需要很大的努力，同時她也批校方，長年以來以消極的態度面對轉型正義議題，但是消極應付不是一個教育者應該應該帶給學生的態度，呼籲校方積極面對，同時她也提到，陳文成紀念廣場預計在40週年時完成興建，未來希望能藉此感懷陳文成，也讓每位學生了解追求自由民主是一生追求的目標。

ET快訊
「華城連環殺人」懸34年結案！凶嫌性侵殺害14女...警說話
爆不倫蔡宜芳後…柯P前愛將改做Uber Eats外送　超狂收
快訊／威力彩12億開獎了！連槓40期掀旋風　今年最高獎金誰抱
獨／美軍偵察機巡弋台灣南部空域42分鐘　「15秒錄音曝光」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

指揮中心下週鬆綁國際醫療！外國人可申請來台就醫但不能做健檢、醫美

多維TW／別只顧著笑國民黨笨

多維TW／兩岸關係回不去了

陳文成事件39周年紀念晚會　台大學生會：追求自由民主是一生的目標

快訊／台鐵平和－崇德站「電力設備故障」　影響8車站、雙向列車延誤

二崙媽撩溪2米深…扛轎驚喊「有東西在拉」仍全員平安　命理師：媽祖在渡化

家中60萬金飾不見！他王爺廟擲筊「連出3聖杯」　媳婦臉綠了

外籍人士來台需持陰性證明　指揮中心放寬「登機前3個工作天」即有效

「面紙2包100元」愛心妹剩50元婉拒　身障夫妻秒臭臉：一開始就說不用不就好

考生注意！一張圖看「3天指考天氣」攻略　北中南部午後雷雨區曝

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

指揮中心下週鬆綁國際醫療！外國人可申請來台就醫但不能做健檢、醫美

多維TW／別只顧著笑國民黨笨

多維TW／兩岸關係回不去了

陳文成事件39周年紀念晚會　台大學生會：追求自由民主是一生的目標

快訊／台鐵平和－崇德站「電力設備故障」　影響8車站、雙向列車延誤

二崙媽撩溪2米深…扛轎驚喊「有東西在拉」仍全員平安　命理師：媽祖在渡化

家中60萬金飾不見！他王爺廟擲筊「連出3聖杯」　媳婦臉綠了

外籍人士來台需持陰性證明　指揮中心放寬「登機前3個工作天」即有效

「面紙2包100元」愛心妹剩50元婉拒　身障夫妻秒臭臉：一開始就說不用不就好

考生注意！一張圖看「3天指考天氣」攻略　北中南部午後雷雨區曝

母親節旺季＋牌照稅加持！國人5月刷卡額回溫　玉山銀重返發卡王、刷卡王

指揮中心下週鬆綁國際醫療！外國人可申請來台就醫但不能做健檢、醫美

高跟鞋鞋跟被電扶梯捲入！　大牙閃身「差點少一隻腳」驚嚇：真的好可怕

不斷更新／吳桀睿滿壘敲安雪恥　7局富邦4比3統一

洗澡摸到硬塊不理！她拖到「乳房潰爛發臭」腫瘤爆長15公分　醫：肺、骨頭全轉移

零食召喚秒飛奔櫃台　萌貓「煞車不及」…咻一下在地上了

多維TW／別只顧著笑國民黨笨

多維TW／兩岸關係回不去了

蔡英文肯定「年輕人就是台灣的未來」：政治工作者都應謙卑面對年輕世代意見

獨／馬俊麟妻「月接3業配」狂賺　業內人士曝青睞原因

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

搶12億威力彩頭獎　這3號最會中

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

午後大雷雨狂炸！5縣市升級豪雨警戒

自然美！第一代長榮空姐照曝光

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

大雷雨彈開炸11縣市！彰中出現驚人雨瀑

60萬金飾不見　他擲筊連出3聖杯

逾500機車族起義「要公路總局償命」

丈夫公事包暗藏隨身碟　人妻一看傻眼

登記結婚「80盒喜餅就好」　準婆婆：笑死人

新竹市第45萬人誕生　獲市價70萬房車

更多熱門

相關新聞

陳文成事件39週年！陳菊提醒民主得來不易

陳文成事件39週年！陳菊提醒民主得來不易

總統蔡英文日前回應外界質疑提名前總統府秘書長陳菊為監察院長及國家人權委員會主委時，讚揚她過去無懼威權投入人權工作，且參與台灣民主轉型進程，因此當之無愧。陳菊2日除在臉書悼念陳文成事件39週年外，也感嘆當年站出來對威權發聲的受害者遭遇，同時希望透過轉型正義，還原當年威權政府壓迫人民的真相，及提醒民主自由得來不意。

悼陳文成事件39週年　蔡英文：不讓悲劇重演

悼陳文成事件39週年　蔡英文：不讓悲劇重演

指考明登場　嗜睡、猝睡考生監考師供「喚醒服務」

指考明登場　嗜睡、猝睡考生監考師供「喚醒服務」

境外生解封！台大18港澳生陸續返台

境外生解封！台大18港澳生陸續返台

發行首本《社會責任報告書》管中閔：2028年台大碳中和目標50％

發行首本《社會責任報告書》管中閔：2028年台大碳中和目標50％

關鍵字：

陳文成台大學生會自由民主轉型正義促轉會

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

看牙醫煞到小22歲正妹護理師！中年大叔苦追結婚了

《慾罷不能》兩女對質破渣男面具

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面