陳文成事件39周年紀念晚會　台大學生會：追求自由民主是一生的目標

▲台大學生會長楊子昂。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學學生會與台大研究生協今（2日）舉辦陳文成事件39週年紀念晚會。陳文成基金會董事長楊黃美幸說，如果陳文成在的話，他一定會跟年輕人說，「要追求民主自由，也要追求台灣在國際的地位」，呼籲年輕人，做一個正常的台灣人。台大學生會長楊子昂也說，陳文成紀念廣場預計在40週年時完成興建，未來希望能藉此感懷陳文成，也讓每位學生了解追求自由民主是一生的目標。

民國70年7月3日上午，旅美學人陳文成被發現陳屍台大校園。由於陳文成7月2日上午被警總帶走約談後一夜未歸、音訊全無，再加上屍體的姿勢怪異、衣著凌亂，陳文成的死訊引起臺灣社會廣泛重視。

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▲台大學生會舉辦陳文成事件39周年紀念晚會，副總統賴清德也於晚上8時出席。（圖／記者崔至雲攝）

促轉會主委楊翠指出，案發至今近40年，促轉會追求歷史真相的腳步不會停歇，造成陳文成及其家屬傷害的威權體制及究竟誰該為此負責，相關的釐清與檢討，政府會持續進行。國家人權博物館館長陳俊宏也說，轉型正義是漫長的馬拉松，一路上需要大家共同努力、一起為台灣未來的轉型正義共同努力。

楊黃美幸今日在紀念晚會上也提到，陳文成是代表海外的台灣人，當年台灣沒有言論自由、沒有集會自由，而剛從美國回國的陳文成卻遭受到最嚴厲的處境，「國民黨欠陳文成一個道歉」，現在在找殺他的人是誰已經沒有意義了，找到是誰指使殺他的才有意義。同時呼籲促轉會盡速給國人答案。

▲陳文成基金會董事長楊黃美幸。（圖／記者崔至雲攝）

楊子昂也說，前陣子學生會在校務會議提議成立校園轉型正義，雖然沒有通過，但也代表轉型正義還是需要很大的努力，同時她也批校方，長年以來以消極的態度面對轉型正義議題，但是消極應付不是一個教育者應該應該帶給學生的態度，呼籲校方積極面對，同時她也提到，陳文成紀念廣場預計在40週年時完成興建，未來希望能藉此感懷陳文成，也讓每位學生了解追求自由民主是一生追求的目標。