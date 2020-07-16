陳文成事件紀念廣場動土　台大學生籲記憶歷史

▲台大學生會長凃峻清。（圖／台大學生會提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學學生會等團體今（16日）在台大校園內的陳文成事件紀念廣場舉辦廣場動土典禮。陳文成基金會董事長楊黃美幸指出，該廣場的建立，希望將來年輕的一代能夠於此處反思，反思威權時代政府如何對待人民，而當時又是付出了多少努力，去爭取得來不易的自由與人權。

民國70年7月3日上午，旅美學人陳文成被發現陳屍台大校園。由於陳文成7月2日上午被警總帶走約談後一夜未歸、音訊全無，再加上屍體的姿勢怪異、衣著凌亂，陳文成的死訊引起台灣社會廣泛重視。

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陳文成事件紀念廣預計於2021年1月3日完工，陳文成基金會與師生感謝社會大眾多年來，對於陳文成事件的關心與支持。楊黃美幸說明，廣場的建立歸功於師長與學生們的努力，這裡是個令人悲傷的地方，但也是令世世代代人們反省的地方，其設計圖「空」的意涵也引人深思，希望將來年輕的一代能夠於此處反思，反思威權時代政府如何對待人民，而當時又是付出了多少努力，去爭取得來不易的自由與人權。

▲台大陳文成事件紀念廣場今日動土。（圖／台大學生會提供）

台大研究生協會會長王昱鈞表示，廣場的建立，是校園轉型正義運動繼蔣介石銅像退出校園後，新的里程碑，它重新解構的校園歷史中，清純、可愛的遮羞布，校園也是威權陰影中從未走出的一塊，而陳文成廣場的建立讓各界重新面對校園中一段黑暗但不得忘記的故事。在推動過程中，台大校方及校務會議代表興趣缺缺、表現被動，甚至以荒謬的理由嘗試推翻決議。很感謝在這段爭取過程中，對學生釋出善意的教授們，在這些零碎的善意中，我們終於走到這一步，對於廣場的建立僅差一步。

▲台大陳文成事件紀念廣場今日動土。（圖／台大學生會提供）

台大學生會長凃峻清分析，陳文成事件有多重的意義，既是台大校友，又被陳屍在台大，同時顯示海外台灣人支持民主運動也無法豁免於國民黨的監考與迫害。在紀念陳文成事件的意義上，政府自陳文成基金會成立的命名就開始打壓，到了後續基金會與師生推動台大設立廣場，也面臨校方與保守教師的抵制和扭曲，最後廣場的興建也克服許多難題，因此今天得以動工與興建，非常不容易，也提醒我們，轉型正義與校園歷史的追尋才剛起步，仍需繼續努力前行，感謝過去基金會與台大師生的努力，未來仍需社會各界持續關注。

陳文成事件紀念廣場於今日由林福原建築師事務所監工，祐丞營造承造，工期自2020年7月8日至2021年1月3日，並於2020年7月16日正式動土，工程經費共約1100萬。