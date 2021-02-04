動社公布蛋雞評比結果　家樂福、大潤發表現最優「這兩間墊底」

▲台灣動物社會研究會公布超市、量販店「蛋雞動物福利調查評比」。（圖／台灣動物社會研究會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

台灣動物社會研究會今（4日）公布超市、量販店「蛋雞動物福利調查評比」，以全球各國如火如荼推進的「非籠飼雞蛋」為評比標的。評比結果顯示，台灣兩大本土品牌-全聯及美廉社都「墊底」，至今仍大量使用「格子籠雞蛋」。四家跨國量販通路中，表現最差的是台灣好市多，而大潤發門市則承諾將於2025年落實廢籠政策，不再提供、販售格子籠雞蛋。

動社依據2019年通路營業額與分店數，選出「全聯、美廉社、頂好、家樂福、大潤發、好市多」六大通路，於六都抽樣調查共計63家店，以三項指標進行評比，瞭解各家非籠飼蛋品的販售情形，及企業對「蛋雞動物福利」的重視程度。

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調查發現，在台灣擁有989家最多店數、年營收超過千億的全聯，在本次抽查中，55款蛋品中竟只有2款是善待母雞身心健康的「非籠飼」雞蛋，占比4%。美廉社27款蛋品中，也只有2款為「非籠飼」雞蛋，占比7%。表現最好的是大潤發與家樂福。大潤發41款雞蛋中有15款為非籠飼，占比37%；家樂福量販店50款蛋品中有17款為非籠飼，占比34%，便利購44款蛋品中有14款為非籠飼，占比32%。同樣是國際通路商，好市多僅販售2款雞蛋，雖然其中一款為非籠飼，卻僅在少數門市販售，占比25％。

研究會副執行長陳玉敏表示，雞蛋是多數人每天必吃的動物性蛋白質來源，消費者要比的，不是哪一款雞蛋比較便宜，而是哪一款雞蛋是用殘虐動物的方式飼養，一昧追求便宜的代價，是隱形的動物痛苦、人與動物健康、疾病與環境成本。

陳玉敏也說，重視「蛋雞動物福利」已是全球趨勢，自2012年歐盟全面禁止以格子籠飼養蛋雞後，各國都相繼跟上這個「廢籠」浪潮，全球更有超過400家零售業者都積極訂定販售「非籠飼雞蛋」的相關政策！目前台灣已有許多蛋農轉型投入「平飼」、「放牧」等非籠飼養蛋雞系統，需要通路作為媒介並善盡企業社會責任，不僅讓消費者容易購買，更應積極進行顧客溝通與宣導。

研究會呼籲，尚未制定「非籠飼雞蛋政策與期程」的超市及量販店迎頭趕上，促進「善待經濟動物」，共同抵抗嚴峻的疫病。