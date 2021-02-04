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Kitty、乳牛萌翻了！全聯明開賣兒童口罩　加碼大人款有7顏色選擇

▲▼全聯賣口罩。（圖／業者提供）

▲全聯再度開賣口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Kitty注意！繼推出春節應景繽紛花火、麻將系列口罩後，全聯再度宣布開賣5款盒裝口罩，包括超萌的Hello Kitty兒童醫療口罩」，還有印上乳牛演奏樂器的兒童款式，大人款口罩這次一次就有7種顏色選擇，除黑色外，剩下2款每盒固定有3種顏色混搭，通通超欠收，明（5）日正式開賣。

全聯又要賣口罩了，這次端出療癒的Hello Kitty、乳牛兒童醫療口罩，其中，Kitty口罩就有2種顏色選擇，包括粉紅色及紫色，且通通印上了療癒的Kitty萌樣，Q到不行，而乳牛款為立體醫療口罩，裡頭有2種款式，包括印著乳牛演奏樂器的圖案以及印有氣球、禮物盒、煙火等圖案，只要一盒就能一次擁有。

▲▼全聯賣口罩。（圖／業者提供）

▲大人款口罩也有。

至於大人口罩部分，有黑色款的長欣生技醫用盒裝口罩；粉紅、粉橘、粉紫3種顏色混搭的長欣生技醫用盒裝口罩，以及粉藍、粉綠、粉黃3種顏色混搭的長欣生技醫用盒裝口罩等，每盒30片裝，特別的是耳繩可是特別和口罩採同相同色系，十分療癒，明（5）日正式開賣，提醒每款口罩各門市販售數量有限，皆以現場實際貨量為準。

▲▼萊潔推松石迷彩口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專）

▲萊潔推松石迷彩口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專）

另，萊潔迷彩系列近來也強勢推出最新「松石迷彩口罩」，找來日本藥妝品牌「札幌藥妝」聯手打造，以象徵北海道旗的紅、藍、白3色結合迷彩手繪圖案，印在了松綠色口罩上，並搭配同款耳繩，2月6日上午11時於日本札幌藥妝嘉義遠東百貨店首賣，接著陸續在全台札幌藥妝、佑全藥妝及健康人生藥局開賣。

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