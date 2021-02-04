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迷彩控要收！萊潔「松石迷彩口罩」新亮相　2/6起3大通路陸續開賣

▲▼萊潔推松石迷彩口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專）

▲萊潔推全新色松石迷彩口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

迷彩系列又有新色了！繼找來家樂福打造「法國迷彩」醫療口罩後，萊潔這次又推出全新日系風格的「松石迷彩」款，選用北海道旗的紅、藍、白3色以迷彩方式印在口罩上，搭配松石綠色作為基底色，時尚又吸睛，2月6日正式首賣，迷彩控別錯過。另，雅蒙蒂的新春限定海綿寶寶醫療口罩目前也開賣中，大人、小孩款都有，粉絲可要把握機會。

▲▼萊潔推松石迷彩口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專）

▲松石迷彩口罩印上了紅、藍、白3色。

萊潔近來接連推出多款新花紋口罩，像是粉豹紋、斑馬、法國迷彩等都大受好評，這次又在迷彩系列強勢打造這款「松石迷彩口罩」，找來日本藥妝品牌「札幌藥妝」聯手打造，以象徵北海道旗的紅、藍、白3色結合迷彩手繪圖案，印在了松綠色口罩上，並搭配同款耳繩，2月6日上午11時於日本札幌藥妝嘉義遠東百貨店首賣，接著陸續在全台札幌藥妝、佑全藥妝及健康人生藥局開賣。

▲▼雅蒙蒂推海綿寶寶醫療口罩。（圖／雅蒙蒂提供）

▲雅蒙蒂推海綿寶寶醫療口罩。（圖／雅蒙蒂提供）

另，擅長做肖像甜點的雅蒙蒂文創烘焙禮品近日也出醫療口罩了，這次將超無厘頭又療癒到不行的海綿寶寶變身口罩，選用暗紅色口罩印上金色系的海綿寶寶、派大星圖樣，還有福字，超級應景，就連耳繩也是紅色，真的是喜氣十足，而外盒包裝上還能看到海綿寶寶、派大星戴著中國風的帽子來拜年，真的讓人秒融化，即日起正式開賣，大人、小孩款通通有，數量有限、售完為止。

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