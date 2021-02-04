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桃園警限定版口罩幫說「心裡話」　高乘載民眾「一目了然」

▲桃園警方將宣導高乘載標語印口罩上。（圖／大溪警分局提供）

▲桃園警方將宣導高乘載標語印口罩上。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市警方投入大量警力於春節期間加強各項交通疏導作為，因疫情為顧及警察同仁健康及避免與民眾近距離接觸，桃園市政府警察局交通警察大隊特別訂製客製化口罩，明顯標示「高乘載-不足三人改走平面」字樣，配發200個供大溪分局執勤同仁配戴，讓民眾一目了然減少近距離與民眾交談，並達宣導交通作用。

▲討喜的紅符合春節氣息十分吸睛。（圖／大溪警分局提供）

▲討喜的紅符合春節氣息十分吸睛。（圖／大溪警分局提供）

大溪分局表示，轄內大溪、復興區有許多著名宗教信仰廟宇及觀光景點，預估農曆春節期間將湧入大量車潮及人潮，國道3號大溪交流道北上二處匝道口2月14日初三、15日初四13時至18時實高乘載管制，考量同仁執行高乘載管制時，經常要近距離與民眾解說規定，特別訂製客製化口罩，將管制標語明顯標示於口罩上，讓民眾一目了然，減少近距離過度交談。

▲▼員警載上標語口罩宣導高乘載讓民眾一目了然，減少近距離過度交談，。（圖／大溪警分局提供）

▲▼員警載上標語口罩宣導高乘載讓民眾一目了然，減少近距離過度交談。（圖／大溪警分局提供）

▲▼員警載上標語口罩宣導高乘載讓民眾一目了然，減少近距離過度交談，。（圖／大溪警分局提供）

這標語的客製化的口罩，更採討喜的紅色符合春節氣息相當吸睛，於春節前夕配發圳頂派出所、三元派出所及大溪交通分隊等同仁執勤使用，達到交通宣導成效。

警方呼籲，疫情期間民眾出入公眾場合，請遵守安全社交距離並配戴口罩，同時在春節期間大溪分局也將增派警力於各知名景點、休憩區規劃部署警力加強交管，請出遊民眾務必配合執勤員警指揮，遵守相關交通疏導措施。

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特製標語口罩宣導春節高乘載

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