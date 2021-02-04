葉毓蘭提告媒體求償5000萬　自證未遊說移民署助向華強依親居留

▲葉毓蘭提告《自由時報》影射她關說，並求償5千萬。（圖／記者羅志華攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委葉毓蘭不滿《自由時報》影射她居中遊說移民署，協助香港影視大亨向華強及兒子「依親身分」取得居留台灣的資格，她今天上午在國民黨團總召費鴻泰等人陪同下，赴台北地院按鈴提告。此外，葉毓蘭聲明中也強調要向《自由時報》求償5000萬元，她會將此筆金錢用來照顧警消、移民人員。

《自由時報》3日以「協助向華強依親居留 警界出身藍委遊說移民署」為題，獨家報導向華強與兒子申請來台依親居留，但有一警界出身的國民黨立委為此案遊說移民署，消息曝光後，外界直指該立委為葉毓蘭。而葉毓蘭則氣憤駁斥消息，發文澄清不認識向華強，也未曾向移民署施壓，並要求該媒體12小時內道歉，否則4日上午將提告。

隨著預告的12小時過去，《自由時報》仍未道歉，葉毓蘭於是4日上午9時半在費鴻泰等人陪同下，在台北地院門口召開「綠媒未經求證抹紅、抹黑顛倒是非 葉毓蘭委員提告正視聽」記者會，並正式按鈴提告。

「我這個人平常很少走法院，但也不怕走法院，為了捍衛自己的清譽，我覺得這一趟必定要走。」葉毓蘭指出，《自由時報》作為全台第一大報業，卻一再地想盡辦法抹紅她，讓她忍無可忍。

葉毓蘭透露，撰寫該篇報導的記者有向她的辦公室解釋「這篇沒有指名道姓」，但她現場反問，「請問各位這樣的資訊寫的還不夠嗎？」本屆立委有哪位是警界出身，還教過移民署官員？葉毓蘭批評，對方只差沒把葉毓蘭寫出來，而且該文一出後，立刻出現在各個綠營側翼粉專，且直接指名大罵。

對於該報導的影射，葉毓蘭記者會中再次重申她不認識向華強，從沒看過他演的電影，也未與他有過任何接觸。她會知道向華強要依親居留，是因為立委經常除要問政外，還要接受媒體的採訪，「《壹電視》來問過我，《自由時報》來問過我，就這樣子而已」。

葉毓蘭也強調，她從未因為向華強的個案，用任何一種形式關說移民署任何人，也未在居停留、個案問題上，利用凍結預算施壓移民署。

接著，葉毓蘭表示，今天上午她提出的是刑事自訴暨附帶民事訴訟，要求《自由時報》要給她5000萬元賠償，全數會用來照顧警消、移民人員的關懷基金。

▼葉毓蘭提告《自由時報》的起訴狀。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭，點圖可放大）

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