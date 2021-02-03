遭影射遊說移民署助向華強依親居留　葉毓蘭喊告媒體：子虛烏有

▲立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

香港娛樂大亨向華強將以「依親身分」移民來台，有媒體報導影射「警界出身」的國民黨立委居中遊說移民署，消息曝光後外界直指該立委就是葉毓蘭。對此，葉毓蘭表示，不認識向華強，也未曾向移民署施壓，並要求該媒體道歉，否則要提告。

葉毓蘭透過臉書聲明，有關《自由時報》獨家報導「協助向華強依親居留 警界出身藍委遊說移民署」，強烈影射本來人介入，完全為不實指控、子虛烏有。

葉毓蘭表示，該報導文內雖未明確指稱向移民署遊說的立委，但文中影射「該遊說的立委具警界背景的國民黨立委，移民署官員多數畢業於中央警察大學，有些官員因為認識或被教過，都顯得相當為難。」云云，立法院第10屆立法委員中符合上述說法者唯有本人，此文一出，已有臉書網友直指本人。

葉毓蘭說，曾在110年1月25日在臉書貼文評論政府機關處理有關向華強先生聲請依親留居，但純粹是因為自由時報不久前有關向華強案的報導引用警總資料，有人反應，政府部門盡量不要使用還沒有解密的資料，尤其是戒嚴時期的警總資料。

葉毓蘭強調，對那段特殊時期的特殊資料非常在意，才會發文提醒，但從未針對本案向移民署任何官員遊說，或「要讓它過」等情，但自由時報未求證，逕依不實指控，刊登報導，對此深表遺憾。

葉毓蘭表示，本人力爭公平正義，不能縱容媒體不實報導，造成名譽受損。媒體罔顧基本人權的霸凌文化，已經不能納入言論自由的保護範圍內，即使是小蝦米，還是要鼓起勇氣爭取公平正義，呼籲媒體對新聞報導、事實陳述應詳盡查證、忠實客觀，不可隨意攻訐、杜撰，媒體應有強烈的社會責任，希望自由時報能澄清並表達歉意，以還人格清白。若12小時內未道歉，明日早上0930正式提告。