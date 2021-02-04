遭影射替向華強關說　葉毓蘭告媒體求償5千萬：我連龍五都不知道

記者羅志華／台北報導

在經典港片《賭神》飾演「龍五」的香港影視大亨向華強，經平面媒體於3日揭露申請依親來台居留，並指有位「警界背景的國民黨立委」，頻向主管機關遊說，但本屆立委中，僅葉毓蘭符合此背景，讓她氣得於4日到台北法院提告記者及媒體老闆，求償5000萬元，稱將全數捐給警消，並強調與向華強毫無關係，甚至根本也不知道「龍五」。

▲立委葉毓蘭不滿媒體影射替向華強關說，強調她連「龍五」都不知道，提告求償5千萬。（圖／記者羅志華攝）

葉毓蘭痛訴，該媒體自稱台灣最大紙媒，她對不斷遭報導抹紅本已相當感冒，不料昨天下午，又看朋友傳來「龍五」關說案的新聞，不僅下標「警界出身藍委遊說移民署」，內容更指出，因部分官員認識或被教過，面對該委員的遊說相當為難，質疑現任立委中，有哪位符合警界出身、教過移民署官員的背景，尤其文章被轉貼到綠營側翼粉專後，網友也直指「就是那個氣炸鍋大媽嘛」，顯已讓觀看者足辨識身分。

葉毓蘭強調，她從不認識向華強，甚至連對方演的港片都沒看過，2人也從沒接觸過，反倒是記者來問了之後，才知道向華強要辦依親，更從沒因此向移民署連絡過，審核預算一向以照顧警消人員為主，目前與移民署有關的問政，僅有要求將移民署人員，納入警、消、海巡、空勤照護醫療專案。

我沒有遲到，是時間遲到了！