　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉毓蘭高雄掃街！反萊豬＋罷捷　「用罷捷回應民進黨背離民意」

▲立委吳怡玎、葉毓蘭，及國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮帶隊與罷捷團體徒步掃街訪店家 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲立委吳怡玎、葉毓蘭，及國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮帶隊與罷捷團體徒步掃街 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，罷捷團體勤跑行程，拚人氣。國民黨立委葉毓蘭2日首度為罷捷現身高雄，與罷捷團體徒步掃街尋求支援，葉提到，反萊豬公投連署和罷捷行動，其實都能看得出人民對於執政黨的不滿。

▲立委吳怡玎、葉毓蘭，及國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮帶隊與罷捷團體徒步掃街訪店家 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲立委吳怡玎、葉毓蘭，及國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮帶隊與罷捷團體徒步掃街訪店家 。（圖／記者洪靖宜攝）

遊街路線從保泰路出發，由立委吳怡玎、葉毓蘭，及國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮帶隊與罷捷團體徒步掃街訪店家，喊出「反萊豬、反雙標、拚公投、護食安」，過程中麥克風手還一度「將罷捷喊成罷韓」，成了尷尬的小插曲，首度因罷捷投票到高雄的立委葉毓蘭表示：「針對這件對民主政治的大事，作為國民黨的民代一定要特別下來，關心身邊所有支持國民黨的選民，以及想要藉由罷免黃捷來表達對於目前民進黨政府、執政黨很多背離民意的施政作為。」

葉提及，自從開放進口萊豬，引起許多關心下一代食品健康的婆媽們反彈，包含由國民黨發起的反萊豬公投連署已經有40萬份，加上罷捷投票，其實都是提醒全國各地的民選民代及首長要記取教訓，你的權力來自人民，必須要傾聽民意，都可以藉由這次小區域的罷免行動，來提醒現在的民進黨政府，跟所有民選的政治人物。

時間對我們來說完全沒用！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
逼直銷辣人妻「轉播激戰老公」！　噁男硬啪手段曝光
馬3借無照男肇事6死　車主倒大楣了！
快訊／部桃轉院病人「肺炎死亡」！指揮中心回應了
姪子出遊6人斷魂台南！　姑丈擬「提國賠」批：道路設計不良

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸軍少校墜樓送醫不治　六軍團成立專案小組調查中

修內規讓趙少康參選黨魁？　馬英九：江啟臣及中常委決定

國民黨喊話「別再牽拖」罷瑤：民進黨推動罷免就是替天行道？

葉毓蘭高雄掃街！反萊豬＋罷捷　「用罷捷回應民進黨背離民意」

33化學兵再出動桃園消毒　國防部：請不吝給予一聲加油！

王婉諭抵制「罷免黃捷車隊」歧視　李來希提五問嗆：談婊論婊剛好

馬英九看2024「韓趙配」：力量結合都是好事

林為洲：國民黨需要的不是救世主　別期望一次完勝對手

年菜預購怕踩雷？北市消保官提醒　收到瑕疵品要這樣做

「朱立倫雙子座個性是問題」　黃暐瀚：藍營大咖難敵趙少康

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

陸軍少校墜樓送醫不治　六軍團成立專案小組調查中

修內規讓趙少康參選黨魁？　馬英九：江啟臣及中常委決定

國民黨喊話「別再牽拖」罷瑤：民進黨推動罷免就是替天行道？

葉毓蘭高雄掃街！反萊豬＋罷捷　「用罷捷回應民進黨背離民意」

33化學兵再出動桃園消毒　國防部：請不吝給予一聲加油！

王婉諭抵制「罷免黃捷車隊」歧視　李來希提五問嗆：談婊論婊剛好

馬英九看2024「韓趙配」：力量結合都是好事

林為洲：國民黨需要的不是救世主　別期望一次完勝對手

年菜預購怕踩雷？北市消保官提醒　收到瑕疵品要這樣做

「朱立倫雙子座個性是問題」　黃暐瀚：藍營大咖難敵趙少康

練打用新球有感　周思齊：打不出長打，就打很多安打

在百年古蹟裡讀繪本！臺文館文學樂園、圖書室開幕　藏書8萬冊

頭髮黏膩、洗不乾淨！潤絲精別混搭洗髮精　食藥署曝NG原理

陸軍少校墜樓送醫不治　六軍團成立專案小組調查中

快訊／日本新冠疫情失控　10都府縣緊急事態延長至3月7日

周傳雄發聲護孟美岐：沒有誰應該是誰的導師！　「每一位都應受尊重」

修內規讓趙少康參選黨魁？　馬英九：江啟臣及中常委決定

資深女星借出2900萬「28年男演員劈腿」分手鬧翻：小三小四還生子

芳苑沿海慘遭廢土入侵濫倒！彰縣府鐵腕取締　環保局清查50處

走春必去花東6大浪漫花海　還有大型稻草迷宮、龍貓車站超好拍

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

政治熱門新聞

反擊！　綠點名拉下藍3戰將：罷免謝龍介成功率非常高

罷免黃捷倒數！王世堅「3字」斷言結局

大學生返鄉了！拉下黃捷藍有3大難關　藍態度急降溫

民進黨笑「她」50歲還穿飛行夾克

26年前5字轟綠營！游淑慧：趙少康根本先知

私菸案總統侍衛長翻身！　張捷接參謀本部訓練次長

趙少康：比韓國瑜更適合黨主席　媒體全放手

稱王育敏「50歲阿姨」遭藍營批年齡歧視　范綱皓刪文道歉

韓國瑜靠趙少康當選立委　黃光芹：國民黨遇到深水炸彈

罷免黃捷勝算有多少　以鳳山藍綠得票看端倪

趙少康震撼回歸國民黨！　王世堅曝關鍵

保黃捷「3關鍵人物」1小時密商曝　她拍板正面對決

王育敏穿飛行夾克被綠營圍剿　國民黨：年齡歧視

李彥秀挺王育敏：50歲又怎樣！

更多熱門

相關新聞

王婉諭抵制「罷免黃捷車隊」歧視　李來希提五問嗆：談婊論婊剛好

王婉諭抵制「罷免黃捷車隊」歧視　李來希提五問嗆：談婊論婊剛好

罷捷車隊近日出現「婊子」、「小婊」等歧視字眼，目的用來攻擊黃捷和總統蔡英文，這讓時代力量立委王婉諭忍不住聲援：「這樣我要怎麼教小孩？」對此，全國公務人員協會前理事長李來希2日提出5問，反質疑「王婉諭怎麼教育孩子」，他認為，「談婊論婊」只是剛好而已。

黃偉哲：黃捷就像自己姐妹兒女　不能接受被霸凌

黃偉哲：黃捷就像自己姐妹兒女　不能接受被霸凌

罷免黃捷勝算有多少　以鳳山藍綠得票看端倪

罷免黃捷勝算有多少　以鳳山藍綠得票看端倪

黃捷拜票巧遇杏仁哥...微笑揮手vs.大聲公叫陣

黃捷拜票巧遇杏仁哥...微笑揮手vs.大聲公叫陣

保黃捷「3關鍵人物」1小時密商曝　她拍板正面對決

保黃捷「3關鍵人物」1小時密商曝　她拍板正面對決

關鍵字：

罷捷黃捷葉毓蘭

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面