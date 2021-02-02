葉毓蘭高雄掃街！反萊豬＋罷捷　「用罷捷回應民進黨背離民意」



▲立委吳怡玎、葉毓蘭，及國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮帶隊與罷捷團體徒步掃街 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，罷捷團體勤跑行程，拚人氣。國民黨立委葉毓蘭2日首度為罷捷現身高雄，與罷捷團體徒步掃街尋求支援，葉提到，反萊豬公投連署和罷捷行動，其實都能看得出人民對於執政黨的不滿。

▲立委吳怡玎、葉毓蘭，及國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮帶隊與罷捷團體徒步掃街訪店家 。（圖／記者洪靖宜攝）

遊街路線從保泰路出發，由立委吳怡玎、葉毓蘭，及國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮帶隊與罷捷團體徒步掃街訪店家，喊出「反萊豬、反雙標、拚公投、護食安」，過程中麥克風手還一度「將罷捷喊成罷韓」，成了尷尬的小插曲，首度因罷捷投票到高雄的立委葉毓蘭表示：「針對這件對民主政治的大事，作為國民黨的民代一定要特別下來，關心身邊所有支持國民黨的選民，以及想要藉由罷免黃捷來表達對於目前民進黨政府、執政黨很多背離民意的施政作為。」

葉提及，自從開放進口萊豬，引起許多關心下一代食品健康的婆媽們反彈，包含由國民黨發起的反萊豬公投連署已經有40萬份，加上罷捷投票，其實都是提醒全國各地的民選民代及首長要記取教訓，你的權力來自人民，必須要傾聽民意，都可以藉由這次小區域的罷免行動，來提醒現在的民進黨政府，跟所有民選的政治人物。

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