王定宇讚蓋亞那充滿經濟前景　設台灣辦事處有助台商發掘當地石油商機

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

外交部4日上午宣布與南美洲非邦交國「蓋亞那合作共和國」上個月簽署協議，在該國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），並於1月15日展開初期運作。消息一出，隨後民進黨立委王定宇於臉書稱讚蓋亞那是充滿經濟前景的國家，此舉有助台商在當地的礦業及石油產業上發掘商機。

由於蓋亞那不僅礦產及石油資源豐富，且首都喬治城亦為加勒比海共同體（CARICOM）秘書處所在地，王定宇就分析我國在蓋亞那設立台灣辦事處的幾項重要意義：一、蓋亞那具經濟發展潛力，兩國經貿合作遠景可期；二、蓋亞那地理位置重要，設處有助我方對南美洲東北角的經營。

三、蓋亞那為CARICOM及加勒比海國家聯盟（ACS）正式會員，我國自2009年裁撤駐委內瑞拉代表處後，在南美東北部未有積極經營，設立台灣辦事處有助未來拓展相關業務並提昇我國的能見度，並推動我與該區域的實質關係；四、蓋亞那是自由、民主、法治國家，且與美國關係友好，是理念相近國家。

對於我國業者未來可以與蓋亞那建立哪些領域合作？王定宇指出，第一，蓋亞那2019年12月開始開採石油，預計5年內日產量達75萬桶，世界排名25名，拉美排名第2，是帶動蓋亞那經濟成長的主力。

第二、蓋國擁有豐富的黃金、鋁土、鑽石、各式稀有金屬礦藏及林木資源，發達的採礦業占GDP約15％，國際貨幣基金（IMF）曾預測該國2020年的經濟成長率高達86％，雖然後來受新冠肺炎影響而不如預期，但據IMF統計，蓋亞那2020年的經濟成長率仍可達26.2％。

王定宇表示，「對於這樣充滿經濟前景的國家，我國樂願趁著這個機會，分享我們發展的經驗，共同協助蓋國發展，並且為台商發掘商機」。

另外，王定宇也提到，若蓋亞那未來也決定在台灣設立同等地位的辦公室，將依照此協議對等互惠原則設立辦公室，並享有與台灣辦公室相同的條件與待遇。

▼王定宇4日分析在蓋亞那設立「台灣辦事處」的重要意義及商機。（圖／翻攝自Facebook／王定宇，點圖片可放大）