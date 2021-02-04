蓋亞那設台灣辦公室背後4意義曝　原油、鑽石豐富替台商發掘商機

▲蓋亞那。（圖／翻攝自USGS）



記者陶本和／台北報導

外交部4日上午宣布，將在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），雙方於2021年1月11日簽署設處協議。對此，涉外高層分析具有4大重要意義。

首先，涉外人士指出，此為我國第二個以「台灣」為名的駐外代表機構。他表示，蓋亞那合作共和國過去與我國未有官方往來，目前有美國、加拿大、英國、瑞士、中國、南韓、印度、巴西、古巴及委內瑞拉等14國及聯合國在蓋國設有大使館。

涉外人士說，本案雙方自接觸後進行設處協商，推動各項合作與交流；此外，蓋方未來亦可以同等條件在台設立辦公室，深化雙邊的實質關係。

其次，涉外人士說，蓋國經濟發展具潛力，台蓋經貿合作遠景可期。他指出，蓋亞那人口數約為78萬人，2019年之國家生產毛額（GDP）約為68億美金，國民平均所得為6,609美元。蓋國2019年經濟成長率為5.35%，位居全球第三，表現亮眼；據IMF統計，蓋國2020年的預估經濟成長率更可達26.2%。

另外，蓋國擁有豐富的原油、黃金、鋁土、鑽石、各式稀有金屬礦藏及林木資源。該人士說，對於充滿經濟前景的國家，我國樂願趁著這個機會，分享我們發展的經驗，共同協助蓋國發展，並且為台商發掘商機。

第三，涉外人士認為，其地理位置重要，設處有助對南美洲東北角之經營。他分析，、蓋亞那位處南美洲東北部要衝，係聯繫南美洲及加勒比海的窗口，故「加勒比海共同體」（CARICOM）將其秘書處設於蓋國首都喬治城，其重要性可見一斑。

第四，涉外人士指出，蓋亞那與我國同樣崇尚自由、民主並尊重人權與法治，堅持民主體制，2020年3月進行國會大選，期間雖有爭議，6月間重新驗票後確認由在野之人民進步黨（PPP/C）贏得國會多數席次，經過協商政權和平轉移。

該人士說，蓋國新政府上任後，積極與世界接軌，採親善友好之外交政策，且與美國關係密切，2020年9月，美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）等政要均曾赴訪，顯示華府對蓋國的重視；而美國也隨即在外交部發布該項訊息後，發布新聞稿肯定這項計劃。