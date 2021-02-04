蓋亞那是大英國協一員　林楚茵：台灣跟南美關係更上層樓

▲林楚茵。（資料照／記者徐斌慎攝）



記者黃巈禾／台北報導

我國繼與索馬利蘭互設代表處後，外交部4日再宣布，與蓋亞那外交部經協商達成共識，在蓋亞那合作共和國設立台灣辦公室，並於11日簽署設處協議。民進黨立委林楚茵表示，蓋亞那是大英國協一員，在該國成立台灣辦公室，象徵台灣跟南美關係更上層樓。

林楚茵4日在臉書表示，外交部宣布在蓋亞那設立台灣辦公室，代表著台灣在南美洲多了一個駐點，增加台灣在外活動空間，而蓋亞那是目前南美洲唯一一個以英文作為官方語言的國家，同時也是大英國協的一員，在該國成立「台灣辦公室」，象徵著台灣跟南美關係將更上層樓。

林楚茵指出，這次在蓋亞那成立的台灣辦公室，是全世界第二個以「台灣」為名的駐外代表機構，這個成果是經過外交人員的努力之下生成，讓台灣這個名字能夠驕傲地在南美洲立足。

對於辛苦的外交人員，林楚茵說，在新冠肺炎疫情肆虐全球的當下，以及面對中國大陸持續性地在國際間打壓，台灣的外交人員仍然奮力不懈地在異鄉為著台灣奮鬥，她要向他們致上最高敬意和感謝。

蓋亞那合作共和國位於南美洲的東北部，礦產及石油資源豐富，首都喬治城也是加勒比海共同體（CARICOM）的秘書處所在地。