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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃：台灣防疫受到世界肯定　不應被屏除在WHO之外

▲▼立法院長游錫堃出席亞太國會議員聯合會(APPU)第50屆大會閉幕式。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃出席亞太國會議員聯合會（APPU）第50屆大會閉幕式。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃3日出席亞太國會議員聯合會（APPU）第50屆大會閉幕式，他表示台灣在對抗新冠肺炎的過程中受到各國肯定，基於醫療和人權的理念上，台灣不應該被屏除在世界衛生組織（WHO）之外，相信由台灣擔任WHO觀察員，對全球及APPU各會員國非常有幫助。

「亞太國會議員聯合會（APPU）第84屆理事會暨第50屆年會」視訊會議於3日進行閉幕式，本次與會各國代表團共有11國，包括中華民國（台灣）、吉里巴斯、馬紹爾群島、菲律賓、索羅門群島、泰國、東加、吐瓦魯、庫克群島（自治政府）、諾魯以及日本，我國由游錫堃擔任團長代表出席。

▲▼立法院長游錫堃出席亞太國會議員聯合會(APPU)第50屆大會閉幕式。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）

「亞太國會議員聯合會（APPU）第84屆理事會暨第50屆年會」以視訊會議方式於2日登場，國民黨立委溫玉霞以第83屆理事會主席身分，主持第84屆理事會主席選舉程序，通過由地主國日本代表團山本順三眾議員擔任理事會主席，會議中討論APPU中央秘書處2019年度財政報告、2020年度預算及2020年中收支報告，隨後進行第50屆年會開幕及各國國家報告。

我國國家報告則由民進黨立委范雲擔任報告人，報告內容涵蓋對抗新冠疫情、經濟復甦、社會活動再生及APPU會員國合作可能性等議題。所有代表團完成國家報告後，與會代表團全體同意由吉里巴斯主辦明年的第51屆大會及第85屆理事會，並於日本代表團團長山口俊一擔任主席的大會中確認通過。

此外，在年會後國家報告自由討論時間中，台灣民眾黨立委高虹安也代表我國籲請各國支持台灣以觀察員身份參與世界衛生組織（WHO）。對此，日本代表團呼應表示，處理全球醫衛議題上確實不應造成包括台灣在內的地理真空。

游錫堃表示，台灣在對抗新冠肺炎的過程中受到各國肯定，基於醫療和人權的理念上，台灣不應該被屏除在世界衛生組織（WHO）之外，台灣希望能成為WHO的觀察員，同時也感謝日本代表團的支持。

游錫堃強調，新冠肺炎疫情到現在仍然威脅著全人類，全球確診人數超過1億、死亡人數超過200萬，即使這次抗疫成功了，未來還有可能有不同的疫情和挑戰，相信由台灣擔任WHO觀察員，對全球及APPU各會員國非常有幫助。

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