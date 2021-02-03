搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

▲ 美國生技公司莫德納 （Moderna）研發新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

各國加緊推動新冠疫苗施打進度，民眾接種後的反應也是關注焦點。南韓一名男子以駐韓美軍部隊工作人員身份，日前搶先接種莫德納（Moderna）疫苗，向媒體透露他的身體反應，引發網友熱烈討論。

該名男子來自慶尚北道，現年50多歲，1月4日在漆谷郡一處美軍部隊內的醫院接種莫德納疫苗第一劑，29天後於本月2日注射第二劑，完成接種。該批疫苗是美國提供駐韓美軍所用，南韓籍醫護人員及部分職員也可優先施打。南韓預計引進的新冠疫苗中，除了嬌生集團旗下楊森製藥開發的疫苗只需施打單劑，輝瑞、阿斯利康疫苗皆須施打二劑，才算完成接種。

男子3日向《中央日報》表示，接種第二劑後的身體反應就像感冒一樣，剛打完約3小時後開始頭痛，接著身體發寒，伴隨肌肉痠痛，「打完第二劑的疼痛程度大概是第一劑的3倍左右。經過整整一天，到現在還是痛到必須吃止痛藥。一起接種的同事也說很痛。」

他說明，醫護人員在施打第一劑前有提醒，可能出現低燒和疼痛症狀，施打第二劑的15天後就會產生抗體。更早接種完成的同事也曾警告他，因此他事先備好止痛藥，施打後幾乎馬上服下，但沒料到會這麼痛。

男子的經驗在網路上掀起討論，網友紛紛留言表示，「如果真的可以預防病毒，這點痛還是可以承受的」、「要吃止痛藥也沒關係，趕快讓我打吧」、「這不算副作用啦」、「這則報導不是為了勸民眾不要打疫苗，而是因為我國幾乎沒人接種過，才會訪問他的經驗吧」。

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