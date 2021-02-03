「今天就讓妳死」！單身女APP點外賣　外送員竟破門搶劫

▲女子透過外送平台，點了外賣，沒想到外送員如此瘋狂。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者柯振中／綜合報導

上海市一名張姓女子日前透過外送平台點單，沒想到給了一個負面評價，外送員竟然找上門，瘋狂砸她家的大門，威脅「不取消就弄死妳」，還勒索金錢，讓女子嚇得報警，也將事件上網公開。

綜合陸媒報導，張姓女子1月16日透過「餓了麼」平台點外送，點完以後，就一直在打電話，因此沒能接到外送員的電話。後來平台顯示「外送員已送達時」，立刻打電話過去詢問狀況，沒想到竟被外送員告知，剛剛送過一次，現在不想送了，「就放在我車裡吧」，等到明天再跑一趟。

張女感到相當傻眼，透過外送平台，給了外送員負面評價，沒想到17日中午11點50分時，突然聽見劇烈聲響，走到外面一看，竟是一名外送員在砸門，而且已經砸開第一扇門，還用身體頂住了第二扇門。

▼女子點外賣給負面評價，竟遭外送員瘋狂報復。（圖／翻攝微博）



外送員見到張女，立刻出言威脅，3分鐘內將負面評價取消，「不然我就弄死妳」，還聲稱因為張女的負面評價，害他損失了200元（人民幣，下同，約新台幣865元），若張女不馬上賠償，「我今天就弄死妳。」

張女感到相當害怕，連忙取消了評價，還透過手機轉帳，轉了200元給外送員，對方才肯離開。張女提到，事件發生後，她對外送員感到相當恐懼，也害怕再被恐嚇者找上門，連忙聯繫了房仲，搬離現有住處，對生活帶來了巨大的傷害。

不過，張女指控，她向平台提出投訴後，對方只給了100元（約新台幣432元）的優惠券，態度十分消極。張女將事件公布在社交媒體上，引起熱烈討論，警方上門逮人，外送員也被依照尋釁滋事居留10天，詳細案發原因仍待釐清。