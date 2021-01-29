超商被搶！神秘女郎「半裸色誘歹徒」就地吞吐　拖到警察來抓人

▲斯洛伐克一間加油站內的超商被搶。但是，歹徒被神秘女子攔下發生性行為，被警方逮個正著。（圖／翻攝自Facebook／Polícia SR - Bratislavský kraj）



記者吳美依／綜合外電報導

斯洛伐克發生一起離奇事件。一名男性歹徒27日凌晨搶劫加油站內的超商，他正要拿著白花花鈔票離開時，卻突然被一名神秘女郎攔下口交。他因此一時忘了逃命，被稍後抵達的警察逮個正著。

《太陽報》、《每日郵報》報導，此案發生在首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）郊區。24歲的塞爾維亞裔嫌犯狂毆櫃台員工，威脅不給錢就殺人，把收銀機裡的現金全部拿走後，來到後方辦公室，要求另一名職員打開保險箱。此時，一名36歲捷克裔女性突然從後門進入，成功分散歹徒注意力，拖延時間。

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警方發言人塞夫（Michal Szeiff）證實，同仁抵達現場時，發現一對男女半裸躺在地板上，「嫌犯正在接受年輕女性的性服務」。他提到，由於歹徒「頑強抵抗」，警方只好「使用武力」制伏。根據當地媒體，神秘女郎看見執法人員時說，「把他帶走吧，我不行了」。

據悉，神秘女郎引誘嫌犯發生性行為的原因尚不清楚，但她應該不是超商員工；而搶匪目前已經遭到拘留。全案仍在調查中。

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