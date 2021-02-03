30天免外送費、50元優惠金等領！Uber Eats豪送「12萬份新春紅包」

▲Uber Eats送新年紅包。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

農曆新年就快要到了，各大美食餐飲、飯店住宿也紛紛祭出新春優惠，就是要讓所有人討個好彩頭。而外送平台「Uber Eats」今（3）日也宣布送出4萬份實體紅包，最大獎可是新用戶連30天通通免外送費，紅包也將透過取餐時送出，明（4）日至11日限時開領，過年期間線上再加碼送8萬份紅包，每個紅包通通有50元優惠，把握機會領一波。

慶新年、迎新象，Uber Eats今（3）日宣布送出4萬份實體紅包，2月4日至11日期間，只要於平台下單，取餐時就能拿到紅包，最大獎直接送出新用戶享30天無限次0元外送，還有新用戶餐點優惠2次100元、所有用戶生鮮雜貨2次8折等優惠，若是現有用戶抽到新用戶限定優惠，也可分享給朋友使用。

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另，Uber Eats更加碼於線上送出限量8萬份線上紅包，2月10日至2月15日期間每日送出1萬份，16日當天則有紅包2萬份，每個紅包通通有50元優惠，百分之百的中獎率就是要讓民眾全都沾沾喜氣。

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