防搶演練不忘防疫　「歹徒」量完體溫開槍喊：搶劫啦

▲防搶演練，行員仍堅持對歹徒量體溫。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山警分局1日實施金融機構防搶暨攔截圍捕演練，由於受到疫情影響，假扮歹徒的持槍闖入行搶，行員還很落實防疫政策要求，對搶匪量體溫、噴酒精，搶匪得手後警方獲報出動快打部隊，迅速逮捕歹徒，場面十分逼真，有效宣導防搶效益。

▲▼警方迅速的將行搶歹徒逮捕壓制。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局上午偵查隊規劃防搶演練，由2名歹徒選定農會信用部為作案目標，騎乘贓車持刀槍進入農會準備行搶，但看守門口的行員則要求量體溫及噴酒精防疫，歹徒乖乖配合檢驗未發燒後，立即開槍高喊「搶劫啦！」，威嚇行員交出錢財，行員偷偷按下警報器，派出所員警獲報出動快打警力到場圍捕，其中1名持刀歹徒被持防導盾牌的優勢警力逼進角落頑強抵抗，另1名歹徒趁亂騎贓車逃逸，員警向窮途末路被逼進角落的持刀歹徒心戰喊話，歹徒不從竟擲刀械被防彈盾牌擋下後遭警制伏；另1名騎機車逃逸持槍歹徒，於路上執行攔截圍捕的警力制伏。

龜山警分局貼心製作「防搶練演中」看板拜訪在現場提醒市民注意，避免開槍過程造成市民恐慌誤以為發生搶案，於演練結束後，獲在場民眾熱烈鼓掌，演練圓滿落幕。龜山分局長蕭欽杰呼籲民眾提領大筆現金，利用轉帳方式處理，或由親友、同事陪同下提領取，或向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。

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