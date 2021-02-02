外送態度惡劣被給負評　竟砸門恐嚇獨居女「不取消就弄死妳」

▲一名女子因不滿外送員態度不佳給予負評，沒想到竟遭登門恐嚇。（示意圖／免費圖庫pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

外送平台的興起使越來越多人不想出門時就選擇在家叫外送，卻也傳出不少糾紛，一名大陸女子日前用外送平台叫外送時，因外送員態度不佳而給了「負評」，沒想到隔天這名外送員竟登門恐嚇，不僅砸門大鬧，甚至還出言威脅「3分鐘內不把差評取消我就弄死妳！」嚇得這名女子馬上報警處理。

綜合陸媒報導，一名獨居的張姓女子16日晚上用大陸的外送平台「餓了麼」點餐，之後因外送員的態度不佳，且不配合送餐，因此女子就上網給了外送員「負評」，希望能藉此使外送員有所警惕，想不到隔天外送員因不滿被給了負評，竟來到女子的住處鬧事，先是瘋狂砸門，後來在女子開門後還不斷出言恐嚇，要求她「不把負評取消就弄死妳」。

▲女子拍下登門恐嚇的外送員將們抵住，不讓她關門。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱China Daily）

女子表示，家中有兩道門，其中外面的那扇已經被外送員破壞，「在我打開裡面一扇門，想看一下是什麼情況的時候，發現一名身穿制服的外送員已經將我家的第一扇鐵門砸開進入了我家的小玄關區域，我趕緊關上了裡面的門，但他立刻用身體頂住並指著我的鼻子大罵，要我把負評取消掉，不然我就弄死妳！」後來女子因害怕外送員行為更加失控，因此轉了200元現金安撫，外送員才忿忿不平的離開。

這名外送員離開時還繼續恐嚇，「妳還是要想辦法把我的負評取消，不然我還會回來找妳弄死妳，要是我以前的脾氣我就直接拿刀砍死妳了！」隨後表示自己還有單要送才離開，女子也在事後趕緊報警處理，目前這名外送員已因尋釁滋事被拘留10日。

女子後來也向外送平台投訴，卻得到「這屬於外送員的個人行為，與我們平台無關，妳可以報警處理」的答覆，讓許多網友也相當傻眼，紛紛留言，「流氓一個」、「難不成負評不是讓人選擇的，那直接取消負評好了」、「平台居然說個人問題與平台無關？按這邏輯，是不是以後所有行業都是個人問題，與公司或者平台無關？」

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