雲林連日空品一張照秒懂！　工廠飄異味拒受檢挨罰20萬

▲雲林縣環保局副局長黃富義指出，當時稽查人員有通報警員到場，廠方人員仍拒絕稽查人員進入，當場裁罰20萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣連日來空氣品質不佳，數度發報黃、紅色警戒AQI衝破150，今日斗六市AQI值157、崙背鄉AQI值123；日前有民眾檢舉某家工廠散發空氣異味，雲林縣環保局接獲陳情，派人前住稽查，但該工廠卻拒絕稽查人員入廠，環保局依「空氣污染防制法」當場裁罰20萬元。

據了解，連日來雲林縣空氣品質即拉警報，因大氣擴散不佳，天空灰濛濛，從早到中午空氣品質都是紅色警示，環保局通報相關局處啟動細懸浮微粒（PM2.5）預警一級應變措施，加強固定、移動及逸散污染源管制、巡查等作業。

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有民眾向環保局陳情某家公司散發空氣異味，稽查人員前往稽查，在工廠門口出示證件，並告知進場稽查理由，卻遭公司人員拒絕，稽查人員進一步宣讀空污法法條規範後告知「規避稽查，可依空污染48條處20萬至100萬元罰鍰」。

環保局副局長黃富義指出，當時稽查人員有通報警員到場，廠方人員仍拒絕稽查人員進入，當場裁罰20萬元。黃富義表示，空氣品質不良期間，請民眾共體時艱，減少污染物排放，環保局也會加強巡檢稽查。

▲雲林縣連日空氣品質拉警報，因大氣擴散不佳，天空灰濛濛，從早到中午空氣品質都是紅色警示。（圖／記者蔡佩旻攝）





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