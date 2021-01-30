台中以南空氣糟！　大里、斗六、嘉義、大寮空氣品質亮紅燈

▲30日空氣品質。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

記者崔至雲／台北報導

環保署指出，今（30日）環境風場逐漸轉為偏東風，北部地區擴散條件仍佳；中南部地區位於弱風區，污染物較易累積。依10時監測結果，北部、宜蘭空品區為「良好」等級；竹苗、花東空品區及離島地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部及高屏局部地區達紅色警示等級。

依監測資料及氣象局30日氣象資料顯示，30日白天起大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場轉為偏東風，竹苗以南位於弱風區，擴散條件較差，污染物較易累積；夜間雲嘉南沿海地區受背風渦旋影響，污染物濃度可能上升。

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以全台各監測站顯示，今天高雄市12處測站全數淪陷，其中大寮測站飆到紅害等級；雲林4處測站包括斗六、崙背、麥寮、台西也全數淪陷，其中斗六測站達到紅害；台中、彰化、嘉義、屏東4個縣市也幾乎全軍覆沒。全台今日有４監測站為紅色警示，包含大里、斗六、嘉義、大寮。

環保署指出，未來一週，大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件不佳，污染物易累積；2日東北季風稍增強，迎風面北部地區擴散佳，南部地區位於下風處，易累積污染物；3日至4日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件再轉差，須留意污染物累積情形。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，可以利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP可以設定不同警戒值，強化個人防護。

