境外汙染物狂襲中南部　環保署提醒：空品不佳還要持續好幾天

▲環保署表示，空氣品質不佳情形還會持續好幾天。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

根據最新氣象及空氣品質預測資料顯示，昨天午後起受東北風挾帶境外汙染物移入影響，環保署今（3日）表示，加上東北季風減弱擴散條件轉差，可能導致下風處中南部地區汙染物持續累積不易吹散，空氣品質不佳情形可能會持續數日。

環保署表示，從外島的馬祖，以及台灣北端的富貴角與萬里測站監測數據來看，PM2.5濃度從昨日下午2點就開始逐漸上升，最高值已分別達到81、55及59微克/立方公尺，顯示境外汙染的影響已經逐漸增強。而環保署與各地方政府也自1月下旬以來就透過每日的預報資訊，針對近日境外傳輸與本地污染物累積交互發生的情形，不斷投入人力進行應變。

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環保署指出，截至昨晚12點，已協調台中，麥寮及興達等燃煤電廠降載電量達2.68億度，約占該三廠所有燃煤機組總發電量之59.3%，換算硫氧化物減量59.5公噸，氮氧化物減量59.5公噸，懸浮微粒減量3.2公噸。地方政府方面，全台共有桃園等14縣市執行區域防制措施，其中有10縣市成立指揮或應變中心統整應變作為；合計共執行稽查344家工廠、179家工廠配合減排、道路洗掃達2,574公里、路邊攔檢22,898輛，以及露天燃燒、營建工地、餐飲業、河川裸露地等多類型逸散污染源的巡查；此外，1月間也發動兩次跨縣市聯合稽查行動，督促大型污染源降載減排，透過多管齊下的方式減輕整體空品負荷。

環保署強調，台灣西半部未來3日仍受到境外傳輸及汙染物累積的影響，環保署與地方政府會持續掌握空品趨勢，即時因應及通報防護，也呼籲公私場所積極降載減排。

