反萊豬醫師蘇偉碩怒控：高雄空氣在殺人！　明上午將到高市府抗議

▲反萊豬醫師蘇偉碩直指「高雄空氣在殺人」，2月1日將到市府抗議。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／綜合報導

針對高雄地區近日空氣品質亮紅燈，反萊豬醫師蘇偉碩除認為興達火力發電廠應停止燒煤，更氣憤直指「高雄空氣在殺人」，市府卻悶不吭聲，因此他明（2月1日）上午10時，將親自到高雄市政府向市長陳其邁抗議。

蘇偉碩29日於臉書發文，以「高雄的空氣在殺人，其邁，你在哪裡？」為題指出，自己再也無法忍受高雄在這種殺人的空氣汙染下，卻沒有人出來發出一點聲音，向陳其邁喊話「其邁，你是醫師，也是公衛專家，但高雄的空氣在殺人，高雄的空氣在殺孩子，高雄的空氣讓我們猶豫要不要走到戶外，我卻聽不到你的市府團隊在哪裡？我也看不見你在哪裡？」

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對此，蘇偉碩決定2月1日上午10時，以一個市民的身分到高雄市政府抗議盼市府能正視空汙問題，並表示「我很生氣，我相信不是只有我很生氣，因為高雄市的空氣在殺人，高雄市的空氣在殺孩子！」

另外，根據高雄市環保局今（31日）空氣品質早報，戶外空氣為「局部橘色提醒」，相較於昨日空氣有好轉，今持續受到東風吹拂的影響，西半部整體風速偏弱，污染稍有累積，上半天的空氣相對差一些，需等待午後對流與海風增強，空氣品質就有較明顯好轉；至於興達電廠部分，目前該廠秋冬季節配合環保局減煤停機政策「停2減2」，2、4號機目前停機中，而1、3號機則友善降載減排中。