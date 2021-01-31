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反萊豬醫師蘇偉碩怒控：高雄空氣在殺人！　明上午將到高市府抗議

▲▼中華人權協會與民團組成律師團陪同蘇偉碩到監察院向國家人權委員會聲請人權保護。（圖／記者李毓康攝）

▲反萊豬醫師蘇偉碩直指「高雄空氣在殺人」，2月1日將到市府抗議。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／綜合報導

針對高雄地區近日空氣品質亮紅燈，反萊豬醫師蘇偉碩除認為興達火力發電廠應停止燒煤，更氣憤直指「高雄空氣在殺人」，市府卻悶不吭聲，因此他明（2月1日）上午10時，將親自到高雄市政府向市長陳其邁抗議。

蘇偉碩29日於臉書發文，以「高雄的空氣在殺人，其邁，你在哪裡？」為題指出，自己再也無法忍受高雄在這種殺人的空氣汙染下，卻沒有人出來發出一點聲音，向陳其邁喊話「其邁，你是醫師，也是公衛專家，但高雄的空氣在殺人，高雄的空氣在殺孩子，高雄的空氣讓我們猶豫要不要走到戶外，我卻聽不到你的市府團隊在哪裡？我也看不見你在哪裡？」

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對此，蘇偉碩決定2月1日上午10時，以一個市民的身分到高雄市政府抗議盼市府能正視空汙問題，並表示「我很生氣，我相信不是只有我很生氣，因為高雄市的空氣在殺人，高雄市的空氣在殺孩子！」

另外，根據高雄市環保局今（31日）空氣品質早報，戶外空氣為「局部橘色提醒」，相較於昨日空氣有好轉，今持續受到東風吹拂的影響，西半部整體風速偏弱，污染稍有累積，上半天的空氣相對差一些，需等待午後對流與海風增強，空氣品質就有較明顯好轉；至於興達電廠部分，目前該廠秋冬季節配合環保局減煤停機政策「停2減2」，2、4號機目前停機中，而1、3號機則友善降載減排中。

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