學者贊成中火燃煤機組「除役不拆」：實質降低碳排且兼顧供電穩定

▲台中火力發電廠。（資料照／台中市政府提供）

政治中心／綜合報導

台中火力發電廠空汙爭議不斷，立法院副院長蔡其昌近日提議中火燃煤機組「除役不拆」、中火「以氣換煤」，主張加速興建中火1、2、3、4號4個燃氣機組，每一部燃氣機組商轉2年後，裝置容量相當的2部燃煤機組即除役，做到「早一天燃氣，少一天燃煤」，並在2035年燃煤可以全部除役，這項建議除獲中部多位立委支持，工程學者也表態認同。

中央大學電機工程學系講座教授林法正就認為，蔡其昌中火機組「除役但不拆」的看法正確，可讓台中早10年空氣品質可以更好；而且「除役不拆除」是考慮到緊急情況，萬⼀天然氣無法供應，可以留著備⽤。

林法正表示，由於天然氣安全存量僅10到15天，而燃煤電廠的安全存量一般在3個月左右，台灣是孤島加上中共日以繼夜的威脅，以國安與能源安全的角度來看，中火8部燃煤機組絕不宜輕言拆除。

林法正也強調，由於台電自主減煤減排，中火發電量不斷下降，去年更創10年來最低。但現在中火發電量已不足支應台中市全年用電量，不論是北電中送或南電中送，對供電穩定度而言長久是不利的，因此加速興建中火4個燃氣機組，才能更早讓台中空品可以更好，且中部地區供電可無虞匱乏；而燃煤電廠除役不拆除，才能真正確保台灣的能源安全。

成功大學電機系特聘教授楊宏澤也對「除役不拆」發表看法，他認為問題本質是「以氣換煤」時，燃煤機組是否仍「除役不拆」並轉為「備用機組」。

楊宏澤進一步說明，從電力調度與供電穩定的角度來看，雖然政府已經將擴建天然氣接收站，並將其安全存量由7天延長為14天，為各國間高標準。

他分析，以國家能源安全角度而言，民眾根本無法忍受一整天甚至短時間的電力短缺，若發生特殊緊急狀況，導致天然氣無法順利供應，建置新發電機組絕對是緩不濟急，此時將除役未拆的機組重新啟動，仍是應付短時間的供電危機、提高供電穩定的最佳解方。

楊宏澤認為，綜觀而言，在現有燃氣機組規劃外，加速推動另2部新燃氣機組與天然氣接收站的建置，讓中火燃煤機組除役時間，由2046年提前至2035年，並將原有機組備而不用，才能實質降低碳排、兼顧供電穩定，實不失為我國能源轉型下兩全其美的對策。