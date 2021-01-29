台南環警聯合污染稽查　1天查獲3起違法送辦

▲台南市環保局1月27日會同環保署南區督查大隊、警政署保七總隊第三大隊及第三中隊共27人，兵分5路同步稽查，計查獲3家工廠違法行為，分別依情節移送法辦或開單告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局1月27日會同環保署南區督查大隊、警政署保七總隊第三大隊及第三中隊共27人，兵分5路同步稽查，鎖定台南安定區、仁德區、關廟區、學甲區等5家工廠，計查獲3家工廠分別有違反水污染防治法、空氣污染防制法及廢棄物清理法等，分別依情節移送法辦或開單告發。

農曆年節近，環保稽查不鬆懈！台南市安定區一家被勒令停工的地下廢棄物處理工廠，1月27日遭環、警聯合稽查小組查獲擅自復工營業，場內堆置大量待處理的廢棄物之外，更沒有申請廢水排放許可證，當場依違反水污染防治法告發並將負責人函送台南地檢署。

市長黃偉哲表示，絕不允許惡劣廠商挑戰政府維護環境品質、執行公權力的決心，事業單位不要抱持僥倖的心態以身試法，請大家一同愛護鄉土，讓青山長在、綠水長流，為後代子孫留下美好淨土。

環保局表示，安定區地下廢棄物處理工廠之前因違反水污法被裁罰停工，是環保局重點巡查對象，近期發現疑似復工，列入聯合污染稽查小組對象。依水污法規定可處負責人最高3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣20萬元以上5百萬元以下罰鍰。

其他2家工廠，一家是位於關廟區的廢塑膠再利用工廠，稽查人員在現場發現業者收受廢泡棉、產生的廢鐵未登載於廢清書，廢棄物也未申報產出貯存，相關行政作業違規，依違反事業廢棄物清理法可處6千至3百萬元罰款。

另一家違規的工廠是位於學甲的木業工廠，其空污處理設備故障未修，事業廢棄物也沒做好防雨水、污水滲漏等措施，分別依違反空污法及廢棄物清理法開單告發，最高可處2千萬元。

環保局長謝世傑強調，環保局會持續稽查取締，做好環境維護工作，民眾若發現違法情事，請撥打0800-066666環保報案專線，環保局會盡快派員前往查核。環保稽查不分晝夜，強力打擊環境犯罪。

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