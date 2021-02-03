跳島正夯！郵輪旅遊網一覽「搭船須知、港口天氣、觀光景點」

▲臺灣港務(股)公司架設「郵輪旅遊網」近日全新改版。（圖／港務公司）

記者李宜秦／台北報導

臺灣港務(股)公司架設「郵輪旅遊網」近日全新改版，入LBS及RWD技術，滿足跨平台多元瀏覽服務，網站設計以使用者為中心，深入探索臺灣六大郵輪港口，並結合各港口的水岸遊憩新興景點。

港務公司表示，網站改版後，民眾可透過網站瞭解搭乘郵輪的登船須知、出入境通關限制、以及常見問題。網站同時導入適地性服務(Location Based Service, LBS)，以民眾的行動定位為基礎，搭配港務公司轄管六大郵輪港口，以一站式頁面提供即時資訊，諸如港口氣象、郵輪船期、港埠設施及周邊觀光資訊等。另外，網站亦收錄各港水岸遊憩景點與郵輪船舶資料庫。

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網站以中、英文雙語呈現，全新的郵輪旅遊網於今年2月2日升級改版，搭配新推出的吉祥物「波塔」來帶領國內外旅客一同瀏覽網站的嶄新風貌。

受到國際新冠肺炎疫情影響，全球郵輪旅遊幾近停擺，國際旅客無法搭乘郵輪來臺，臺灣國內郵輪跳/環島旅遊成為全球郵輪市場關注的焦點之一。相信未來國際郵輪航線重新啟動之際，郵輪旅遊網亦能發揮國際宣傳效果，讓旅客於出發前即可掌握臺灣一站式交通及相關資訊，有助於提前規劃觀光行程，讓旅客還沒來到臺灣前就先體會到臺灣最美的風景及迷人的溫暖魅力。

▲▼臺灣港務(股)公司架設「郵輪旅遊網」近日全新改版，收錄多樣資訊。（圖／港務公司）