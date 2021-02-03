　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跳島正夯！郵輪旅遊網一覽「搭船須知、港口天氣、觀光景點」

▲▼臺灣港務(股)公司架設「郵輪旅遊網」近日全新改版。（圖／港務公司）

▲臺灣港務(股)公司架設「郵輪旅遊網」近日全新改版。（圖／港務公司）

記者李宜秦／台北報導

臺灣港務(股)公司架設「郵輪旅遊網」近日全新改版，入LBS及RWD技術，滿足跨平台多元瀏覽服務，網站設計以使用者為中心，深入探索臺灣六大郵輪港口，並結合各港口的水岸遊憩新興景點。

港務公司表示，網站改版後，民眾可透過網站瞭解搭乘郵輪的登船須知、出入境通關限制、以及常見問題。網站同時導入適地性服務(Location Based Service, LBS)，以民眾的行動定位為基礎，搭配港務公司轄管六大郵輪港口，以一站式頁面提供即時資訊，諸如港口氣象、郵輪船期、港埠設施及周邊觀光資訊等。另外，網站亦收錄各港水岸遊憩景點與郵輪船舶資料庫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網站以中、英文雙語呈現，全新的郵輪旅遊網於今年2月2日升級改版，搭配新推出的吉祥物「波塔」來帶領國內外旅客一同瀏覽網站的嶄新風貌。

受到國際新冠肺炎疫情影響，全球郵輪旅遊幾近停擺，國際旅客無法搭乘郵輪來臺，臺灣國內郵輪跳/環島旅遊成為全球郵輪市場關注的焦點之一。相信未來國際郵輪航線重新啟動之際，郵輪旅遊網亦能發揮國際宣傳效果，讓旅客於出發前即可掌握臺灣一站式交通及相關資訊，有助於提前規劃觀光行程，讓旅客還沒來到臺灣前就先體會到臺灣最美的風景及迷人的溫暖魅力。

▲▼臺灣港務(股)公司架設「郵輪旅遊網」近日全新改版。（圖／港務公司）

▲▼臺灣港務(股)公司架設「郵輪旅遊網」近日全新改版。（圖／港務公司）

▲▼臺灣港務(股)公司架設「郵輪旅遊網」近日全新改版，收錄多樣資訊。（圖／港務公司）

▲▼臺灣港務(股)公司架設「郵輪旅遊網」近日全新改版。（圖／港務公司）

▲▼臺灣港務(股)公司架設「郵輪旅遊網」近日全新改版。（圖／港務公司）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
翁立友公開澄清聲明錄音檔：讓大家擔心了
快訊／桃園人夫揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰
今年是「寡婦年」！立春8大禁忌　小心做了衰整年
石原里美爆確診新冠肺炎　進劇組第1天測出陽性
快訊／居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬
情侶搭地鐵佔整排座椅「激情運動」　乘客嚇傻：一路沒停

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

部桃展開清零！陳時中曝恢復營運時間點「全面運作一定是過年後」

男直衝「借廁所」被拒惱羞！女房仲傻眼：有教養？　1關鍵超母湯

教育部宣布開學延後4天　雲林縣最有感：天上掉下來的禮物

限定半年！星宇航空三創快閃門市開幕了　曝光「空姐同款圍裙」

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌「別理髮、回娘家」...小心做了衰整年

快訊／居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

境外生注意了！教育部祭新令「居家檢疫後篩檢陰性」才能返校

超怕天竺鼠車車！崩潰理由曝光「收禮金也看到」：朋友整天puipui

跳島正夯！郵輪旅遊網一覽「搭船須知、港口天氣、觀光景點」

龍崎光節週邊商品超吸睛！「空山大鳳禮」嚴選南關特產結合在地竹工藝　助地方創生發展

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

部桃展開清零！陳時中曝恢復營運時間點「全面運作一定是過年後」

男直衝「借廁所」被拒惱羞！女房仲傻眼：有教養？　1關鍵超母湯

教育部宣布開學延後4天　雲林縣最有感：天上掉下來的禮物

限定半年！星宇航空三創快閃門市開幕了　曝光「空姐同款圍裙」

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌「別理髮、回娘家」...小心做了衰整年

快訊／居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

境外生注意了！教育部祭新令「居家檢疫後篩檢陰性」才能返校

超怕天竺鼠車車！崩潰理由曝光「收禮金也看到」：朋友整天puipui

跳島正夯！郵輪旅遊網一覽「搭船須知、港口天氣、觀光景點」

龍崎光節週邊商品超吸睛！「空山大鳳禮」嚴選南關特產結合在地竹工藝　助地方創生發展

部桃展開清零！陳時中曝恢復營運時間點「全面運作一定是過年後」

《人再囧途》創作歌手突曝死訊　家人痛揭「醫治無效」享年43歲

陌生人來家裡修水管！熱情吉娃「撲抱討摸」　媽心冷：小偷來怎辦

翁立友發音檔「親自朗誦澄清聲明」　向粉絲道歉：讓大家擔心了

評／淚揭遭性騷「還要被檢討」　如果她不是雞排妹呢

快訊／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰

60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

東森自然美創新連鎖模式　多元通路助攻後疫情時代逆勢上揚

「這世界上，誰沒有誰活不下去？」《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷

花8小時手作！她回家見PUI PUI遭「車車殺手」分屍　連眼睛都不見

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

有12歲以下孩童　2/18-2/21可請防疫照顧假

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

新北地下豆腐工廠…蒼蠅爬滿！業者現身回應了

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

看完2張「手部X光」照　別逼學齡前孩子寫字

發霉臉盆透露女醫師內心真相　前夫舅怒：陳家娶到她就是衰

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

女醫產後就變臉！家中大肆嗆聲　威脅大姑要玉石俱焚

即／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡

更多熱門

相關新聞

航港局令　搭船禁飲食、戴口罩

航港局令　搭船禁飲食、戴口罩

春節連續假期將至，受到新冠肺炎疫情升溫影響，交通部航港局評估，過年走春人潮將比往年減少。日前已進行載客小船安全檢查，確保航行安全。另指出，旅客若搭船者，務必戴上口罩，且無特殊情形不得飲食，否則可依法處3000到1.5萬元罰鍰。

國旅新選擇！春節推郵輪返鄉旅行

國旅新選擇！春節推郵輪返鄉旅行

搭船跳島　帶超額現金須申報海關

搭船跳島　帶超額現金須申報海關

海洋量子號乘客確診新冠　急返新加坡

海洋量子號乘客確診新冠　急返新加坡

寵物雲商城抽獎【得獎名單】公布！

寵物雲商城抽獎【得獎名單】公布！

關鍵字：

郵輪搭船

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

大逆轉！翁立友再發聲力挺雞排妹提告

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

小樂吳思賢染毒首發聲

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面