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國旅輕鬆玩！春節推「郵輪返鄉小旅行」　新闢安平－澎湖航線

▲▼航港局規劃春節疏運期。（圖／航港局提供）

▲春節連假搭船人數多。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

春節連假將至，交通部航港局規劃2月9日至2月17日計9天的連假疏運計畫，除規劃臺灣本島與離島間9條航線開航1,031航次，提供22萬5,302人次運能外，並協調郵輪及高速船業者，推出郵輪「春節返鄉小旅行」及新闢安平-澎湖航線，提供旅客出遊新選擇。

航港局表示，為防範新冠肺炎疫情，針對搭乘旅客人數較多的郵輪，自1月24日起實施載客人數減少30%、暫停1個月交換船員及提高清潔消毒頻率等強化防疫措施，並於連假前全面抽查載客船舶的防疫工作與動力、逃生設備。

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航港局表示，已持續擴大宣導進入海運客運場站、船舶均須配戴口罩、配合量測體溫，及乘船民眾應攜帶身分證件，於登船前提供查驗等措施，並積極督導場站與船舶管理單位，提高清潔消毒頻率，以杜絕傳染途徑。

▲▼航港局規劃春節疏運期。（圖／航港局提供）

▲航港局推動返鄉小旅行。（圖／航港局提供）

此外，針對春節期間特別推出旅遊專案的探索夢號郵輪，已促請業者將原先1,815名承載旅客的限制，下修為1,200名。航程期間則將客房、娛樂與休閒設施的清潔消毒，亦將於通道、餐廳與重要設施的入口，強制旅客進行手部消毒。

為減少境外感染風險，已暫停船員交換1個月，同時將已入境船員的居家檢疫時間由14天延長為21天，並進行2次PCR檢驗，為陰性方得上船，務必營造清潔、健康與安全的乘船環境。

因應春節國旅人潮，航港局表示，目前規劃總航次為去年春節疏運表定航次的2倍，其中最熱門的小琉球航線，已規劃884航次，是去年的2.5倍。另於春節前後(2月8日至10日及2月16日至18日)新增基隆-高雄往返航程，離島航線部分，則協調大型高速客船-麗娜輪，新闢臺南安平至澎湖馬公航線。

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