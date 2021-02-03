過年走春人潮減！航港局令「搭船禁飲食、戴口罩」　違規可罰3千

▲航港局進行載客小船安全檢查。（圖／航港局）

記者李宜秦／台北報導

春節連續假期將至，受到新冠肺炎疫情升溫影響，交通部航港局評估，過年走春人潮將比往年減少。日前已進行載客小船安全檢查，確保航行安全。另指出，旅客若搭船者，務必戴上口罩，且無特殊情形不得飲食，否則可依法處3000到1.5萬元罰鍰。

航港局表示，北部航務中心分別於1月19日、20日丶25日及2月2日在石門水庫、淡水渡船碼頭及大稻埕碼頭執行船舶檢查及3場應變演習，要求相關業者配合演練。

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演習內容包括應變通報、人員落水救援、加強宣導乘客救生衣穿著及航行安全宣導。另外因應疫情關係，亦要求業者宣導搭船乘客須全程配戴口罩。

▲▼航港局日前已完成載客小船安全檢查。（圖／航港局）

春節期間航港局將每日派員現場督導，要求業者注重航行安全，不得超載旅客並依規定配戴口罩，以維護旅運安全。若遇不可抗力因素(如天候)致載客小船無法航行時，要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，以確保乘客安全及行的權利。

另外交通部提高防疫規定，自2月1日起，民眾不得於大眾運輸運具、郵局內飲食，除喝水、哺乳、服藥等情形例外，上述情形飲食完也必須立刻戴上口罩，違規者可依傳染病防治法處3000到1.5萬元罰鍰。