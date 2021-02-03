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騎士遇檢衝鋒槍丟出谷逃190公里　彰警狂追逮亡命鴛鴦

▲彰化警分局破獲槍枝販毒案件。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化警分局破獲槍枝販毒案件。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名黃男騎乘機車載著葉女，1月底行經芬園鄉德興路2段時，見到彰化警分局員警主動盤查，隨即落跑，故意將機車翻落山溝逃逸，現場留下一把可連發衝鋒槍、短槍、現金及毒品，警方報警檢方指揮擴大追查下，在190公里遠的屏東內埔鄉將2人逮捕到案，起獲長短槍3支、毒品300餘克、及販毒所得50餘萬元。

彰化警察分局表示，在2021年元月24日凌晨，在芬園鄉德興路2段員警主動盤查可疑機車雙載男女時，犯嫌見巡邏車於岔路口攔截，隨即掉頭往山區逃逸，6名員警追緝在後，該輛機車翻落山溝，犯嫌棄車逃逸，現場遺留長短槍、現金及毒品，經報請彰化地檢署指揮擴大追查。

黃姓及葉姓2名犯嫌在屏東地區從事販毒並擁槍自重，據了解，這把制式衝鋒槍威力十足，子彈連發還可與90制式手槍子彈共用，分局偵查隊日夜持續追查，指派十多名人力在全國地毯式搜索，窮途末日的2嫌，在屏東縣內埔鄉遭彰化警方拘提逮捕到案，至於槍枝來源警方則持續擴大進一步深入追查。

▲彰化警分局破獲槍枝販毒案件。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美表揚偵查隊長詹廷育。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣長王惠美今(3)日上午親臨彰化警察分局，慰勉員警執行防疫工作辛勞，也對警察同仁防疫期間努力維護治安之成果給予肯定，頒發近期偵破重要刑案有功慰問金，王縣長以實際行動鼓勵本縣所有員警，期勉大家為建設美好彰化、希望城市繼續努力。

王惠美說，正當新冠肺炎防疫期間，除了全力投入協助執行各項防疫工作以外，彰化縣警察局同仁仍持續堅守維護治安，治安工作沒有假期，打擊犯罪不手軟，實在很不容易，她向員警表達最高的敬意。

▲彰化警分局破獲槍枝販毒案件。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長表揚彰化市警分局。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美除表揚近期破獲重要刑案員警之外，也慰勉本縣全體員警的辛勞，警察是防疫工作非常重要的一環，無論是居家隔離、檢疫者協尋，假訊息之查處，疫調工作的進行等，在疫情嚴峻的此時此刻，有警察人員的堅守崗位，才能守護人民的健康與平安，最後王縣長提醒員警執勤時一定要注意自我防護，期勉警察局與縣府團隊通力合作，做好防疫與治安工作，共同努力打造美好彰化、希望城市。

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