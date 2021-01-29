醫院旁2車飄異味　警局主秘出院「一聞即知」...調警力掃蕩逮4人

▲苗栗縣警察局主任秘書莊武能，26日因身體不適掛急診，出院時卻意外碰上4名男子在毒品交易，趕緊通報轄區員警前來處理。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局主任秘書莊武能26日下午上班時，因身體不適到醫院急診；晚間11時左右出院，就在返回警局路上，竟聞到濃濃K菸味道，趕緊通報轄區員警前來盤查，意外逮獲4名正準備毒品交易的男子並帶回偵訊。

警方表示，主秘莊武能26日下午批公文時突然暈眩吐不停，經同仁載送至醫院急診，於夜間11時左右出院時，步行返回警察局宿舍途中，發現2台車有K味疑似交易毒品，立刻通知轄區北苗及南苗派出所等單位員警前往攔查。

莊武能指出，當時指示前來支援員警勿開啟警示燈 ，並目睹1輛黑色自小客車駕駛將疑似藥品之物交給1輛白色自小客之乘客，且車上瀰漫K他命毒品味道，警方巡邏車到場後， 其中1名穿著咖啡色上衣、橫背背包之男子旋即逃逸無蹤 。

經員警控制車上4人，並盤查車主為劉姓男子，乘客分別為劉男、蔡男等人，警方從車主身上搜出1支K他命菸管，車上另有電子磅秤，劉男等3人均坦承吸食K他命，1人否認涉案，警方將現場4男子帶返北苗派出所釐清案情，並採尿送驗。

苗栗縣警察局藉此呼籲民眾遠離毒品誘惑，毒品除殘害身體健康，並影響心理作用，尤其，毒犯因缺錢買毒，往往犯下竊盗、搶奪等犯罪，造成社會問題，警方將持續掃蕩毒品，打造無毒家園，亦呼籲民眾勇於檢舉不法，共維治安。

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