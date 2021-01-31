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毒蟲見巡邏車心虛落跑　自撞翻車還要等警救…早知不跑了

▲毒蟲見巡邏車心虛落跑　自撞翻車還要等警救…早知不跑了。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲小客車駕駛在車上藏毒，見到巡邏車心虛逃逸，反而自撞翻車。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名毒蟲見警車巡邏，竟心虛慌張自亂陣腳，加速逃逸後還自撞翻車，員警尾隨找尋，不費吹灰之力就將毒蟲和車上毒品抓個現行，毒蟲也被帶回偵辦。

新竹縣新湖分局員警30日凌晨2時許執行巡邏勤務時，在湖口鄉明賢路見一部自小客車形跡可疑欲上前攔查，小客車駕駛心虛加速逃離，員警沿路尾隨尋找，沒想到在新豐鄉中崙村發現自撞翻覆的小客車。

警方見駕駛神色慌張，並在他隨身包包內查獲多包結晶物，現場查扣安非他命4包、海洛因4包、毒品咖啡包2包、海洛因針筒2支及安非他命吸食器1組，全案依毒品危害防制條例移送新竹地方檢察署偵辦。

▲毒蟲見巡邏車心虛落跑　自撞翻車還要等警救…早知不跑了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼警方現場查扣安非他命4包、海洛因4包、毒品咖啡包2包、海洛因針筒2支及安非他命吸食器1組，全案依毒品危害防制條例移送新竹地方檢察署偵辦。

▲毒蟲見巡邏車心虛落跑　自撞翻車還要等警救…早知不跑了。（圖／記者陳凱力翻攝）

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