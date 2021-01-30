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汐止勇警追匪遭撞罹難　「薛定岳條款上路」妨害公務最重囚7年

▲警政署長關懷勇警薛定岳父母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警政署長陳家欽(右)與彰化縣警局長許錫榮(左)關懷勇警薛定岳父母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新北市汐止派出所31歲警員薛定岳2019年8月28日追緝王姓毒蟲，與之擦撞後，不幸撞上分隔島身亡，家屬悲慟不捨，今(30)日警政署署長陳家欽在彰化縣警局長許錫榮陪同下，親自前往薛警位於伸港鄉的老家，探視其父母親，並致送春節慰問金。

陳家欽指出，薛定岳因公殉職後，警政署積極推動刑法第135、136條妨害公務修正，增訂妨害公務罪加重構成要件，提高刑責，明定公務員依法執行職務時，倘若民眾有駕駛動力交通工具，或攜帶兇器及其他危險物品而妨害公務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，如此一來攻擊警察不再只是罰錢了事，有效保障警察執法公信，捍衛執法尊嚴。

▲刑法修正襲警加重罪責。（圖／翻攝自警政署）

▲刑法修正襲警加重罪責。（圖／翻攝自警政署）

此外，在公共場所聚集3人以上妨害公務者，在場助勢之人，也能處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施強暴、脅迫者，處1年以上7年以下有期徒刑。未來警察執法安全更獲得保障，這是薛定岳留給全體警察的大愛。

▲警政署長關懷勇警薛定岳父母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲勇警薛定岳傷重不治。（圖／ETtoday資料照）

回顧事發經過，王男2019年8月28日下午16時46分許施用愷他命後，準備返回位於基隆的住處，行經新北市汐止區忠孝東路與秀峰路口時，因為違規紅燈左轉遭薛定岳攔查，但他因無照、毒駕等因素拒檢，一路狂飆往基隆逃逸。

薛定岳見狀，隨即開啟警笛、警示燈號，大吼「警察」表明身分，同時用無線電請求支援，沒想到王男竟以超過80公里的時速狂飆6公里，一路鑽縫、逆向、蛇行、闖紅燈，16時51分許行經新台五路二段、福三街口時，還擦撞到薛定岳，導致薛當場人車失去平衡向前滑行，頭部撞擊前方路口分隔島，受有頭部骨折、雙上肢擦挫傷等傷勢。

▲警政署長關懷勇警薛定岳父母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警政署長關懷勇警薛定岳父母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王男一見隨即加速逃跑。警方接獲路人及支援警力通報後，趕緊將人送醫急救，但薛經急救1個多小時後，仍因傷勢過重中樞神經休克宣告不治，去年9月間新北市舉行秋祭典禮，將薛定岳入祀忠烈祠。

去年基隆地方法院勘驗各項事證後，依妨害公眾往來致人於死罪，判處王男有期徒刑10年，另依肇事致死逃逸罪判有期徒刑2年6月，應執行有期徒刑12年。

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