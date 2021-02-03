「殯儀館內迎娶亡妻」深情夫1年後人設崩壞：根本蛆　無恥操作曝

▲徐世南在殯儀館給亡妻辦的婚禮曾感動無數人。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

1年前，在殯儀館為病逝妻子楊柳舉辦的特殊婚禮，曾引發無數網友的關注，新郎徐世南也因此成為了各大媒體的新聞主角。現在，徐世南還持續將亡妻的相關影片公之於眾，獲得巨大的關注。但女方的母親心痛不已，希望對方不要再消費自己女兒了，「其實女兒去世不久，他就交新女友了，還不斷向我要錢，辱罵我。」惡劣細節曝光後，網友氣憤怒罵，「吃人血饅頭，根本蛆。」

據《極目新聞》報導，2019年10月20日，是楊柳頭七的日子。當天清晨，原本是一場告別的葬禮，但是在大連殯儀館內，楊柳的丈夫徐世南卻給逝去的妻子舉辦了一場特殊的婚禮。

楊柳穿著一身潔白的婚紗，被169盆網友贈送的鮮花圍繞。告別大廳中，兩個投影儀滾動播放著楊柳生前美麗的照片。

楊柳的母親回憶表示，女兒與女婿徐世南最初是通過社交軟體相識，「他們在一起分分合合很多次，當時女兒上班，女婿沉迷網路。」她說，自己一直不看好女兒的這段感情，兩人戀愛期間，徐世南還曾產生過輕生念頭，但是兩人一直沒有徹底分開。

▲當天他還請了媒體去拍攝。（圖／翻攝自微博）

作為母親，在女兒適婚的年紀，她見兩人還有感情，便同意了這門婚事。兩人在2013年8月13日登記結婚，但一直沒有辦婚禮。母親回憶，「我女兒跟徐世南都是在單親家庭長大，女婿家條件不是很好，婚禮一直沒有辦成。」

可是好景不長，楊柳於2014年查出了乳腺癌，手術後身體漸好，可是4年後乳腺癌復發，這次癌細胞迅速擴散。「我自己也患有癌症，女兒癌症復發後，她也沒有告訴我，」母親心痛回憶，當她再次見到女兒時，已經病危。

2019年10月20日，原本準備的是一場告別葬禮。母親當天才發現這是一場給女兒補辦的婚禮，「我更不知道他還請來了媒體記者。」

離那場特殊的婚禮，已過去1年多。可是讓母親一直無法安心的是，女兒的骨灰至今還存放在殯儀館內未能下葬，「我曾經想給女兒下葬，但徐世南不准，連去殯儀館看女兒骨灰的機會都沒有，」她進一步控訴，華人一直講究人去世後入土為安，這也成為自己的一塊心病。

▲夫妻昔日恩愛照。（圖／翻攝自微博）

然而，半個多月前，母親的鄰居小心翼翼的透露，在網路上發現不少關於楊柳生前的影片，還有那場特殊婚禮的現場影片。之後，她便上網翻女兒生前的每一段影片，再次揭開她失去愛女的傷疤。

「他有幾個微信號，有一個專門發與女兒相關的影片，婚禮的影片還特意置頂，」母親幾度哽咽說，對於女婿的這一做法，自己一點都不理解，「即使他愛她，埋在心裡不行嗎？人已經不在了，為什麼不能讓她安息？」

希望徐世南能下架相關影片，成了母親近期最大的心願，看見徐世南將影片公之於眾，在網友面前樹立了一個愛妻人設，她越發氣憤，可是又欲言又止，「我不想追究太多，過去的已經過去，現在我只希望他能下架相關影片。」目前，母親已通過法律途徑，委託律師向徐世南寄了一份律師函。

▲男方專門有個帳號一直發楊柳的影片。（圖／翻攝自微博）

對此，徐世南自稱，妻子楊柳去世後，他一直想念著她，才一直在社交軟體發布與妻子相關的影片，但是也有發自己的短片。

妻子去世的1年間，他說，發現不少帳號一直在陸續轉發他給妻子辦的特殊婚禮影片。因此，他於去年年底，特意開通了一個新帳號，只發與妻子相關的影片。如今，徐世南開通的這一帳號，已獲得34.7萬網友關注，發布114條影片。

徐世南稱，他與楊柳2013年登記後，一直計劃著裝修房子辦婚禮；可是楊柳在2014年查出乳腺癌，辦婚禮的計劃也因此擱置，2014年手術後，因化療發胖，一直愛美的她也不願再辦婚禮。

半個多月前，他曾收到來自岳母委託律師的律師函，但他表示，將妻子生前的影片上傳到網上，一是為了懷念妻子，二是為了鼓勵更多的癌症病人，「我沒有炒作，也沒有違法，我不會下架相關影片。」

►戴口罩也要記得保養