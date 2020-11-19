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硬搭殯儀館貨梯！警鈴狂響...家屬「以為亡者來了」　她傻眼解答

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▲硬搭殯儀館貨梯！警鈴狂響...家屬「以為亡者來了」　她傻眼解答。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲貨梯頂多搭5-6人。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名在殯儀館工作的女網友發文抱怨，經常看到亡者家屬客梯不搭，硬要擠貨梯，然後聽到超載警示聲，又七嘴八舌亂猜是離開的家人跟著，她忍不住揭開真相，也無奈直呼「每次都想提醒，可是看你們說得很起勁，我就打消念頭了！」

女網友今在「爆怨2公社」提到，這是殯儀館的電梯，上面明明清楚寫著「貨梯專用」，可是就是會有很多人喜歡擠著上去，或禮儀公司的人員，把10幾20位家屬往裡面塞。

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她直言，「上面寫著承載2000公斤，但通常塞不到10個就開始發出超載的警示聲音，然後門關不起來，必須等警示停下才能使用！」重點是，這時候就會開始有人大聲問，為什麼會這樣，懷疑不是體重和人數的問題，接著家屬也會跟著猜測，是不是往生的家人一起跟過來。

▲▼棺材,下葬,埋葬,殯葬,葬禮。（示意圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

對此，女網友不禁吐槽，「我只是想說別亂猜，它是有感應的，通常載貨跟送貨的最多才5-6人，你們一次幾10-20人，它能不叫嗎？拜託前面有三台客梯，請多加使用，這樣也不會耽誤到佈置的工作人員，還有不要再亂猜了。」

網友們看完紛紛回應，「很多人排隊要進去欸」、「直接寫：棺木專用梯」、「你說的蠻實在的」、「往生者專用電梯」、「上面改運棺專用，給勇者搭」、「先去體驗一下未來要走的路線嘛~」。

而不少人也心有戚戚焉，直呼「跟在醫院上班一樣，明明寫病床梯，會客一堆人搶搭」、「這很常見，不管是醫院、百貨公司、公司行號，很多人都不把自己當人，客梯不坐坐貨梯」、「醫院的電梯也是啊，明明就是給病人方便用的，就一堆家屬搶著搭」。

►5層設計的超大收納空間

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