承辦祖母喪事起怨　革殺台南「殯葬少東」百人前槍抵頭「行刑」

▲郭姓男子以行刑式槍殺方姓被害人，台南地檢署偵查終結，依殺人等罪提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官黃齡慧，偵辦2020年10月6日，發生於台南市立殯儀館行刑式槍擊殺人案，經偵查終結以殺人等罪嫌將郭姓男子提起公訴。

台南地檢署指出，郭姓男子於2017年、2018年某日，在台南市忠義路某 PUB，以6萬元購得金牛座改造手槍及子彈17顆。由於與方姓被害人因郭的祖母喪禮承攬事宜發生糾紛，即於2020年10月6日中午12時許，與王姓男子至台南市立殯儀館內，由郭嫌持裝有子彈之槍枝；王嫌持角鐵下車找方姓被害人理論，郭嫌先將槍枝放置於身前包包內，後因與方姓被害人一言不合，郭嫌基於殺人之犯意，將槍枝取出並拉滑套上膛，以右手持槍頂住方姓被害人左顳枕頂部擊發一槍，方男立即倒地，郭、王2嫌隨即駕車離去，方男經送醫於2020年12月9日6時51分傷重不治死亡。郭嫌則被警方緝獲，起獲槍枝。

檢察官認為郭嫌涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例第7第4項非法持有具殺傷力之改造手槍罪嫌、同條例第12條第4項持有具殺傷力之子彈罪嫌、刑法第305條恐嚇致危害安全罪嫌、同法第271條第1項殺人罪嫌，偵查終結，依法提起公訴。

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