「祭空棺」壓煞避接二連三！盡量用鴨勿吃以免染煞　廖大乙曝關鍵

▲廖大乙建議發現祭三棺用的雞鴨，最好協助放生。（圖／廖大乙提供）

記者李忠憲／台中報導

市立殯儀館傳出有白雞白鴨街上遊盪亂竄，一查發現竟是民間習俗「祭空棺」送煞氣用，引發民眾議論。知名民俗專家廖大乙證實確有類似習俗，他表示，民眾發現類似雞鴨最好送去放生，切勿帶回家吃，以免染煞。他也建議，雞屬陽，鴨屬陰，要壓煞盡量用鴨，不建議用雞。

新北板橋殯儀館附近，日前傳出有雞、鴨在街上遊蕩、亂竄，原來這些流浪雞、鴨都是因民間習俗「祭空棺」、「祭草人」送煞氣用。據了解，如果家中1年內有2人過世，「事不過三」的情況下，喪家會請法師、道士進行「祭三喪」儀式，或稱「祭空棺」、「祭草人」。法事會使用白色雞、鴨作為「開光」、「制煞」，儀式結束雞、鴨跑走就代表送走煞氣，卻衍生許多後續問題。

▲▼民眾發現送煞「祭空棺」使用後的雞鴨亂竄，影響交通。（圖／記者陳以昇翻攝）

知名民俗專家廖大乙表示，白色就是替身，雞屬陽，採雞冠中間用來幫神明開光點眼。因為「天地人」，天代表太陽，人代表人類，地代表鳳凰，由於看不到鳳凰，就以雞代替。如果用在壓煞，因為鴨屬陰，加上諧音就會用鴨。路上會撿到白雞白鴨，如果是神明開光用的雞，不會有什麼影響，但殯儀館附近的雞鴨是用來壓煞，或是這地方不平靜，必須用鴨血趨吉避凶。

他也解釋，「祭空棺」就是要等到好日子，或有沖煞到往生者的後裔，才會祭空棺。另外，每年都會有一個「大利方」，譬如今年如果大利方是東西向，不利方就是南北。特殊宗教的人如果今年大利方不對，就會祭空棺。

還有，如果有人家裡1年有2個人過世，「有1就有2、有2就有3」，因為1年死2人很不吉利，怕接二連三，加上古代沒有打火機，就會用火柴盒當假棺，裡面裝一隻蟑螂甩出去，當然也可用鴨子將煞氣帶走，協助去煞。

廖大乙說，去煞用的鴨子如果抓去吃，人會「雖小（台語，指倒霉）」，會影響身體健康或運勢不順。想想鴨子身上帶有煞氣，已經很生氣，又吃牠的肉當然更生氣。如果抓去放生，煞氣會隨著時間慢慢淡化，如有人幫他們念經，淡化速度會更快。

他也說，雞屬陽，鴨屬陰，古代時要去煞，有可能因為找不到鴨，會用雞替代，但他仍不建議用雞，應該盡量用鴨。

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