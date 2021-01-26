人死後「不要摸屍體臉」！殯儀館揭「2原因」勸：非迷信

▲在處理遺體時有許多傳統禁忌。（圖／視覺中國）



實習記者周依儒／綜合報導

所謂人死為大，對於逝者民間有許多習俗，包括白髮人不能送黑髮人、口袋放手尾錢等，尤其在處理遺體時，更是有許多傳統禁忌，其中一樣就是不能觸碰死者的臉，殯儀館就指出，無論是否為迷信，的確不能碰觸死者的臉，並列出了2大原因揭秘。

根據《網易新聞》報導，人在死後仍會保有體溫一段時間，此時家屬會趕緊替死者換上壽衣，但等到過了一段時間後，屍體就會逐漸僵硬，最後就會像一塊大石頭，且失去體溫後，屍體所傳出的味道可能會引來許多蚊蟲，加上體內器官已經停止運作，全身都髒兮兮的，不用說觸碰，就連靠近也最好不要；畢竟死者生前究竟有什麼疾病可能周遭的人也不清楚，禁止觸碰能保護家屬身體，以免出現未知的狀況。

▲許多家屬都會找大體化妝師修補死者的遺容。（圖／達志／示意圖）



至於為何不要觸摸屍體的臉部，殯儀館指出兩點原因：

1.人死後所有動脈、靜脈和血管的血液都會停止流通，因此如果家屬觸碰逝者的臉部，可能就會造成臉部有一塊一塊像瘀青的屍斑，且無法消除，大體也會變的不美觀；除此之外，屍體也有大量細菌，如果家屬直接用手觸碰可能會造成危險。

2.不隨意觸碰別人是對他人基本的尊重，因為每個人都不希望自己難堪、醜陋的一面被別人看到，即使是最親近的人也不例外，所以許多人在過世後，家屬都會請專門的大體化妝師來幫他們修補遺容，就是希望最後一程能走的體面，也是對逝者最後的尊重。