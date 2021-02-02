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才掃完廁所又開始發臭？毛巾、馬桶刷是關鍵　10個小技巧輕鬆維持浴室芳香

▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲家中浴廁是新年打掃重點區域，如果想要一直保持剛打掃完時的乾淨芬芳，有10個小技巧可以參考。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

即將迎來農曆新年，是時候把家中大掃除一番，尤其是平時天天都用到的浴廁，更是需要徹底清潔整理，還它亮麗潔白面貌；如果還能讓浴廁持續保持芬芳，使用時心情會更好。《Bright Side》整理出10個技巧，能幫助浴室維持香氣，讓人新的一年擁有一個煥然一新的廁所。

1、保持毛巾乾燥

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讓廁所發出難聞味道的兇手很可能是天天都在用的毛巾！毛巾使用後帶著濕氣，在潮濕的浴室裡不易乾燥，容易滋生細菌產生異味。建議毛巾使用後在陽光下曬乾，再懸掛回浴室，折疊會讓水分更不易蒸發；如果可以的話，毛巾最好是收在比浴室更乾燥的地方。另外，經常清洗毛巾也能幫助減少毛巾異味。

▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、水＋織物柔軟劑

由於毛巾經常會接觸到皮膚上的難聞氣味和細菌，另一個讓毛巾更好聞的辦法就是，以水調和織物柔軟劑噴灑在常用的毛巾。另外，還可以用水、小蘇打和織物柔軟劑，按比例DIY調配後，當作室內清新劑使用，讓人一開浴室門就聞到舒服香氣。

3、利用檸檬除異味

檸檬是很好天然清潔劑，其富含的檸檬酸特性能幫助清潔和去除異味。在使用日常家用清潔劑清潔浴室後，在浴室裡擦上檸檬，除了能中和難聞的氣味，還能留下令人愉悅的香氣和，而且檸檬香氣能持續一段更長的時間。

▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、使用小蘇打粉

另一款天然的家用清潔產品是小蘇打粉。小蘇打粉能吸附難聞異味，所以經常成為家事DIY會用到的道具之一。用於清掃浴室時，先將小蘇打粉與熱水融合後，再以小蘇打水擦拭要清潔的物體表面，靜置一會兒再洗刷，就能更輕鬆地去除髒污；和檸檬清潔方法可以一起使用，效果更佳。

▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、放置芳香精油

希望自家浴室像飯店的一樣香噴噴，那麼芳香精油就是絕佳幫手。簡單DIY可將棉球浸泡在喜歡的精油中，再將棉球放置在浴室內各個不會被水噴濕的角落，像是放置衛生紙的盒子，直接找個喜歡的杯子或盒子裝起來，這樣也能讓浴室充滿香氣。

6、為馬桶刷製作香水

拿來清潔馬桶污穢的馬桶刷，是個容易被忽略的小細節。新的一年不要懶惰，馬桶刷使用後也要用水和清潔劑再清潔乾淨，才不會殘留細菌引發異味。若是想要浴室香香的，那麼建議在馬桶刷上滴幾滴精油，逐漸蒸發後就會留下令人愉悅的氣味。

7、放塊肥皂

很多人使用的是瓶裝的沐浴用品，洗澡後浴室會香香的，但隨著時間流逝香味不再。如果希望浴室隨時飄散著香氣，可以考慮改使用香皂。根據自己喜歡的味道選擇不同氣味的肥皂，就將肥皂放在皂盒上，讓它們自然散發出的香味縈繞整間廁所。

▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

8、馬桶水箱中添加芳香劑

馬桶維持乾淨至少不會散發臭味，不過要是一天使用好幾次的馬桶，隨著一次次沖水就會跟著散發香味，那不是太棒了嗎？現在有不少清潔芳香劑能添加在馬桶水箱中，只要按下沖水，就能釋放清潔作用和香氣，讓浴室順手就能維持乾淨和芬芳。

9、自製空氣清新劑

有些好聞味道的香氛精油所費不貲，若是浴廁要長期使用可是有些傷財。於是不少人決定自製空氣清新劑，自己做成本較低，而且還有成就感。其實想自製出如同市售的空氣清新劑並不困難，需要一個漂亮的玻璃瓶、木棍、水、酒精和自己最喜歡的精油，按比例調配就可以，但要留意精油不要長時間接觸肌膚以免不適。如果不確定自己喜歡什麼味道，薰衣草、茶樹、桉樹、薄荷、甜橙或檸檬草，是很受大眾歡迎的氣味。

▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

10、每天開窗通風

除了上述方法之外，如果家中浴廁有窗，那麼最簡單能讓浴室空氣清爽的方法就是「打開窗戶」，讓室內外空氣流通。浴室通風能讓異味流出，也能讓潮濕空間盡速乾燥。建議每天至少打開窗戶15分鐘，不僅可以呼吸更清新的空氣，還可能把浴廁累積的病毒或細菌都帶走。

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關鍵字：

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