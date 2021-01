手機掉落馬桶「砸出1缺口」！三秒膠也救不了　網驚：你用3310？

▲馬桶內圈被敲下了兩塊碎片。(圖/翻攝自Facebook/爆廢公社二館)

記者施怡妏/綜合報導

一名男網友早上起床在廁所刷牙時,一個不小心,手機從架子上掉下砸到馬桶,沒想到手機竟然完好無缺,馬桶內圈反而破損,用三秒膠黏卻還是無法修復,只好PO文求救,「有什麼簡單的方式能黏回去呢?」貼文一出後,引來許多網友討論,不少網友敲碗「求原PO的手機型號!」

該名男網友在臉書「爆廢公社二館」發文,當他「wake up in the morning(早上起床)」刷牙時,手機從一旁的架子上掉下,砸到馬桶的內側圈,本來以為手機會因此報銷,沒想到竟然沒事,出事的反而是馬桶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見照片中,內側圈缺了一角,那一角還碎成兩半,「試過用三秒膠黏,黏到我手都打不開了,它還是咬不住」。他無奈上網求助網友,「請問有什麼簡單的方式能把他黏回去呢?還是請人來修理,價格大概落在哪裡呢?」





▲神機NOKIA 3310。(圖/業者NOKIA提供)

貼文一出後,網友們笑翻,直呼莫非原PO使用的是,號稱摔不壞的超強神機Nokia 3310,「你是不是還在用Nokia3310?」「絕對不是3310,3310掉下去是整個馬桶爆炸」。對此,原PO則回應,「手機是iPhone xs 」。

還有網友搞笑留言,學原PO使用晶晶體回應,「如果你想要你的ass(屁股)還好好的活著,建議還是請plumber(水電工)來幫你change the toilet(換馬桶)會比較better(比較好)」。

然而,不少人都建議原PO換新的馬桶比較安全,「這馬桶換掉不要用了,結構已經破壞,很危險」、「結構破損為了你的下半身著想,換新的!千萬不要省」、「換新吧,不然哪天蹲大便爆裂,就是上新聞頭條了,會死人的」。