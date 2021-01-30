手機掉落馬桶「砸出1缺口」！三秒膠也救不了　網驚：你用3310？

▲馬桶內圈被敲下了兩塊碎片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友早上起床在廁所刷牙時，一個不小心，手機從架子上掉下砸到馬桶，沒想到手機竟然完好無缺，馬桶內圈反而破損，用三秒膠黏卻還是無法修復，只好PO文求救，「有什麼簡單的方式能黏回去呢？」貼文一出後，引來許多網友討論，不少網友敲碗「求原PO的手機型號！」

該名男網友在臉書「爆廢公社二館」發文，當他「wake up in the morning（早上起床）」刷牙時，手機從一旁的架子上掉下，砸到馬桶的內側圈，本來以為手機會因此報銷，沒想到竟然沒事，出事的反而是馬桶。

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只見照片中，內側圈缺了一角，那一角還碎成兩半，「試過用三秒膠黏，黏到我手都打不開了，它還是咬不住」。他無奈上網求助網友，「請問有什麼簡單的方式能把他黏回去呢？還是請人來修理，價格大概落在哪裡呢？」





▲神機NOKIA 3310。（圖／業者NOKIA提供）

貼文一出後，網友們笑翻，直呼莫非原PO使用的是，號稱摔不壞的超強神機Nokia 3310，「你是不是還在用Nokia3310？」「絕對不是3310，3310掉下去是整個馬桶爆炸」。對此，原PO則回應，「手機是iPhone xs 」。

還有網友搞笑留言，學原PO使用晶晶體回應，「如果你想要你的ass（屁股）還好好的活著，建議還是請plumber（水電工）來幫你change the toilet（換馬桶）會比較better（比較好）」。

然而，不少人都建議原PO換新的馬桶比較安全，「這馬桶換掉不要用了，結構已經破壞，很危險」、「結構破損為了你的下半身著想，換新的！千萬不要省」、「換新吧，不然哪天蹲大便爆裂，就是上新聞頭條了，會死人的」。