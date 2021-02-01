人妻逛全聯驚見「增進家庭和睦」神器！直呼：只要老公願意…多貴我都買

▲人妻逛全聯，把傳說中的「增進家庭和睦」神器買回家試用。（圖／擷取自「我愛全聯-好物老實說」社團，下同）

消費中心／綜合報導

現代雙薪家庭多，和另一半一起賺錢養家，難搞的家事自然也要一起做！不過像是掃拖地、廁所浴室整理、洗衣等，還可以拖個幾天或是一週整理一次，每天吃完飯要處理的髒污碗盤，則是一刻也不能拖，尤其過年年夜飯的碗盤一堆，讓人完全只想把工作推出去！近來有網友逛全聯採買時，發現洗碗精的架上出現一款造型獨特的產品，習慣看到新東西就到臉書社團查評論的網友，意外發現原來這就是近來傳說中的「增進家庭和睦」神器。

有網友在「我愛全聯-好物老實說」分享自己的老公雖然平常會做家事，但唯獨不是很愛「洗碗」這件事，爬文後發現有人的先生因為覺得來自日本的「珂珂透超濃縮洗碗凝露」洗得比較乾淨又省時間。被生火的網友也透露自己買回家後的發現，「老公也說不錯、味道好聞，這兩天竟然看他主動在洗小孩的學校餐碗…還說洗碗其實很簡單…廢話當然很簡單，就是要不要做的問題！」沒想到原來老公不是真的那麼懶得洗碗，而是過去使用的洗碗精缺少給力的洗淨效果，讓他覺得麻煩不想用。

▲試用心得頗為滿意的網友最後還向廠商喊話，「多出一些會讓老公自己做家事的產品，離婚率或是婆媳問題應該會大幅改善！」發自肺腑的心聲笑壞一票網友，「羨慕老公洗」、「別人的老公都不會讓我失望呢」、「已羨慕，可以麻煩你家老公幫忙洗嗎」、「看到推文，決定來去買一瓶」。

不僅有網友精神應援，PO文底下也吸引許多人分享使用心得，「真的好好洗，用了好多罐+1」、「這罐很去油喔」、「沒有它洗不乾淨」、「去油力很讚」，除了強勁的去油潔淨力，也有網友點出這款的用量「只要幾滴就可以洗完多人份的碗」，也是不少人的回購關鍵。

▲▼社團也有網友PO出使用日本洗碗產品的心得，以及鍋子洗前洗後的對照圖，特別推薦珂珂透用起來不咬手，洗淨油污也滿夠力。

在日本位居家庭清潔領導品牌的花王，旗下的洗碗精品牌珂珂透據悉在日本也佔據市占率第一，多年下來已成為多數日本主婦的廚房必需品。像是累積不小網路聲量的「超濃縮洗碗凝露」，網友實際使用後發現，只需要幾滴洗劑就能用海綿打出泡泡，就算碗盤上有黏膩的頑垢附著，用沾滿泡泡的海綿擦拭，馬上就能洗去油漬污垢，超乎預期的洗淨力讓人留下深刻印象。

有別於常見的洗碗精胖胖瓶，重視包裝設計的網友也表示，一瓶樣式時尚的洗碗產品擺在廚房，莫名也會讓空間與身心都亮了起來。不少熱愛旅行，卻一整年出不去的網友也說，產品包裝的日文字，讓人洗碗時一拿起就有置身日本家庭式民宿的FU，現在宅在家裡洗碗，也能「一秒回日本」。

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