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暖暖包用過別急著丟！家事達人大推「4功效」...網讚：好實用

▲▼暖暖包。（圖／記者劉維榛攝）

▲暖暖包用過別急著丟，還可一物多用喔。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者高琳景／綜合報導

近日寒流發威暖暖包大熱銷，但一個暖暖包大約只能維持24小時就沒功效了，在寒流一波接一波下，被丟棄的暖暖包數量相當可觀。就有日本家事達人表示，使用過的暖暖包其實還可以用來除臭、防潮等功能，提醒大家千萬別急著丟。

根據《早安健康》報導，日本家事達人Rummy表示，暖暖包是冬天時民眾都會囤貨的消耗品之一，因為體積小便利性高，受到廣大民眾喜愛，但用完即丟不僅浪費，同時還會製造一筆可觀的垃圾量。他就提醒，其實暖暖包還有4大功能，可以回收再利用，只要掌握用法，就可以一物多用。

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1、 除臭
由於暖暖包中含有「消臭用的活性碳」，將暖暖包直接塞到鞋子裡，可以有除臭效果。如果想替鞋櫃除臭，可以將暖暖包封口剪開，裝入小盤子中，再放進鞋櫃。除臭效果維持的天數，會根據季節和環境有所不同，只要等到除臭效果沒了以後，再扔掉即可。

2、 防潮
Rummy強調，暖暖包中的鐵粉、活性碳、蛭石有「防潮」效果，可以放入容易潮濕的衣櫥之中，幫助降低濕度，同時還有除臭效果。

▲衣櫥,收納,整理,衣櫃。（圖／unsplash）

▲使用過的暖暖包因為含有鐵粉、蛭石以及活性碳，可以當成防潮包使用。（圖／unsplash）

3、 園藝
暖暖包中含有保水、透氣效果的「蛭石」，蛭石是一種矽酸鹽，混入土壤中有助於增進營養，再加上暖暖包中的鐵粉，有助於替土壤補鐵、幫助植物生長。

不過Rummy也提醒，暖暖包為了促進發熱，裡面含有鹽分，如果直接倒入土壤之中可能會造成鹽害、影響植物發育，建議先將暖暖包內容物倒在2-3片咖啡濾紙上，再倒水過濾將鹽分溶出。

4、 淨水
日本大塚商會的網路通路たのめーる也推薦，在泡澡時，可以將用過的暖暖包直接泡在浴缸裡面，就可能有提升水質的效果，但「千萬不可以拿來過濾飲用水」。

另外，有時候暖暖包只使用一下子，丟掉或放著會覺得浪費，就有日本網友分享保存方法，由於暖暖包是靠鐵粉和空氣氧化來發熱，民眾只要將用到一半的暖暖包放進密封的塑膠袋中，將空氣擠出再密封，就可以防止鐵粉氧化了。

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