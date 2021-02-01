趙少康震撼回歸國民黨！　王世堅坦言：聯手韓國瑜是綠營最大對手

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）



記者邱茀濱／綜合報導

政壇震撼彈！資深媒體人趙少康近日申請回復國民黨籍，今（1）日上午出面證實，前高雄市長韓國瑜力勸他參選黨主席，要他來拯救藍營，並透露只要能為台灣做事，不排斥任何位置。對此，民進黨議員王世堅直言，若未來趙韓聯手，肯定會成為民進黨最大的對手。

王世堅在《POP搶先爆》上分析，韓國瑜代表著庶民，趙少康則代表藍軍菁英、權貴，2人都有鼓動民眾的凝聚力，若合作會成為民進黨最大的對手。另外，他還觀察到2人合作會有致命弱點，但只願表示趙韓在某個層面上同磁性太高，不願多做透露。

王世堅直言，雖然韓國瑜7、8個月沒消息，但韓粉們卻一直都還在「等著看」，並推估實力至少還有7、8分；而趙少康蟄伏了10至20年且躍躍欲試，當然2人結合爆發力勢必更強。

至於趙少康不符合黨主席的參選資格，王世堅則認為，以他對現任黨主席江啟臣的了解，推測江最後一定會給趙中評委的資格，好來一場公平的競爭。

事實上，依照國民黨黨內現行規定，必須回復黨籍滿1年，並且具備中評委或中央委員身分才符合資格。換言之，趙少康即使回到國民黨，也無法如韓國瑜所願，出馬競選黨主席。

對於趙少康聽取韓國瑜建議後開始思考，並與江啟臣見過面，最後決定重返國民黨，江啟臣認為，以趙少康的聲望與歷練，能回到國民黨，他非常歡迎，也代表藍營的團結與加分，並擴大藍營的支持基礎。因此當得知趙少康不排斥回到國民黨，自然是展現歡迎的態度。

▲韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



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